Hyundai har problemer med Ioniq 5-salget

– Ingen har fått reservert.

Hyundai

Finn Jarle Kvalheim 23 Feb 2021 10:21

Tirsdag morgen ble nye Hyundai Ioniq 5 endelig lansert, etter å ha vært hintet kraftig om den siste tiden. Salget skulle gått av stabelen med en reservasjonsløsning der du kunne stille deg i kø for en av de første, fullastede Ioniq 5-bilene via Hyundais nettsider nå på morgenkvisten.

Men her har det gått i ball for bilprodusenten.

«Vi beklager de tekniske utfordringene. Ingen har kunnet reservere noen av de 3000 bilene enda.» er beskjeden Tek-leserne har fått, og postet i kommentarfeltet.

Det har også blitt ytret bekymring om bilen er i salg andre steder, med antydning om at norske kjøpere kanskje står langt bak i køen når løsningen kommer opp igjen.

Problemer internasjonalt

Hyundai beroliger de kjøpelystne som prøver å stille seg i kø:

– Vi har problemer fra internasjonalt hold. Ingen har fått reservert noe sted, svarer Øyvind Knudsen på en e-post fra Tek.no.

Dermed er det altså ingen fare for at norske Hyundai-kjøpere blir forbigått av kunder i andre markeder.

Ingen prøvekjøring før kontrakt

I Hyundais ventelisteprosess er det ellers opplyst om at bilen ikke kan prøvekjøres før kontrakt inngås.

– For at kunder skal få bilene tidlig, vil det ikke være mulig å teste bilen før kontraktsinngåelse. Gjennom Project 45 ønsker vi å sikre kundene bil så tidlig som mulig, forklarer han, før han fortsetter.

– Kontraktene som inngås vil være bindende, og gjøres med kundens valgte forhandler.

– Vil ikke en reservasjon på nett gi vanlig angrefrist for netthandel?

– Det er kun en reservasjon på nett, mens selve kontrakten inngås direkte med forhandler. Det er dermed ikke snakk om et nettkjøp, men reservasjon av retten til å kjøpe bilen, avslutter Knudsen.

Bilimportsjefen kjøper ikke uprøvd

Det skapte nylig overskrifter da sjefen for Bilimportørenes Landsforening, Tore Lillemork, for noen uker siden sa at han hadde forbigått både Ford Mustang Mach E og Skoda Enyaq fordi de ikke tillot prøvekjøring før kjøp.

– Jeg hadde ikke vært redd for å kjøpe hverken Mustang eller Enyaq hvis jeg hadde fått prøvekjørt før kjøp. Men det fikk jeg ikke da jeg måtte kjøpe, sa han i begynnelsen av februar til Motor.no .