Amazon og Apple får gigantbot

Må ut med omtrent 2 milliarder kroner.

Det italienske konkurransetilsynet ilegger Amazon og Apple en bot på over 200 millioner euro, tilsvarende rundt 2 milliarder norske kroner, for konkurransebegrensende samarbeid, melder blant annet Reuters.

Stridens kjerne handler om en avtale fra 2018 mellom selskapene der kun utvalgte forhandlere fikk selge Apple- og Beats-produkter via Amazon sin italienske nettside. Noe som skal være i strid med EU sine regler.

Myndighetene har fordelt boten slik at Amazon må betale 68,7 millioner euro, omlag 693 millioner norske kroner, mens Apple må ta den resterende delen på 134,5 millioner euro. Eller cirka 1 356 millioner norske kroner.

Apple benekter at de har gjort noe galt, og skal angivelig være klare til å anke boten. Og uttaler følgende til nyhetsbyrået:

«For å sikre at kundene våre kjøper ekte produkter, jobber vi tett med våre forhandlerpartnere og har dedikerte team av eksperter rundt om i verden som jobber med rettshåndhevelse, tollvesen og selgere for å sikre at kun ekte Apple-produkter selges».

Amazon på sin side har ikke kommentert boten.

(Kilde: Reuters)

