Dette skal bli Polestar 6

Polestar bekrefter det som skal bli deres fjerde nye modell på fem år.

Polestar 6 er planlagt som produksjonsversjonen av denne bilen - konseptbilen O2.

Polestar 6 blir etter planen produksjonsversjonen av roadster-konseptet O2, som Polestar viste frem i mars.

Det melder selskapet tirsdag, og åpner samtidig for interessenter til å reservere en «allokert tid for å bygge bilen» fra og med i dag. Lansering forventes i 2026.

O2-konseptet viser en såkalt hardtop-cabriolet, altså en bil med et «vanlig» tak som kan trekkes inn og gjemmes bort når du vil bruke bilen som en cabriolet. Polestar er ikke klare med spesifikasjoner, men viser til at bilen vil bygges med samme 800-volts-arkitektur som Polestar 5.

De nevner ytelser på inntil 650 kilowatt eller 884 hestekrefter, 900 Nm dreiemoment, 0–100 på 3,2 sekunder og toppfart på 250 kilometer i timen. Polestar 6 ligger dermed an til å bli en konkurrent til Teslas lenge varslede nye versjon av Roadster - hvis den noen gang blir noe av.

Polestar O2 med taket på plass.

Aluminiumskarosseri

Konseptbilen O2 hadde ellers fire seter og et karosseri i limt, varmeherdet og selvbærende aluminium som skal være både svært stivt, responsivt og ikke minst lett. Polestar fremhever også at alle aluminiumslegeringene som brukes i bilen skal merkes tydelig med hva de inneholder, slik at de lett kan resirkuleres når bilen har nådd enden av levetiden.

Det samme gjelder innvendig: Alle de myke komponentene i interiøret skal være laget av såkalte monomaterialer - termoplast som lett kan resirkuleres når den tid kommer.

Egen drone

Konseptbilen hadde naturligvis også minst ett element som aldri kommer til å overleve i en produksjonsversjon: En drone som kommer ut av et rom bak i bilen og som du kan sende ut for å filme mens bilen er i bevegelse.

En spesiell lanseringsversjon kalt Polestar 6 LA Concept Edition skal produseres i bare 500 utgaver. Disse skal få den blå «Sky»-fargen utvendig, lyst skinninteriør og de 21-tommers hjulene som ble vist på O2-konseptet.

Polestar 6 vil bli den fjerde nye bilen i løpet av fem år fra selskapet. Polestar 3 blir en stor SUV og søstermodellen til Volvos kommende helelektriske versjon av XC90. Den skal lanseres i år, og blir en konkurrent til biler som BMW iX, Audi e-tron og Tesla Model X.

Polestar 4, en litt mindre og rimeligere coupé-SUV, kommer neste år, og Polestar 5 - en luksuriøs «grand tourer» i stil med Porsche Taycan og dels Tesla Model S - i 2024.

Fra venstre Polestar 2, 3, 4 og 5.