Vil erstatte vindusviskere med laserstråler

Sikret seg patent denne uken.

Du hadde kanskje ikke trodd at vindusvisker-teknologien var i ferd med å ta et kvantesprang inn i fremtiden, men det er nok akkurat det Tesla håper å få til i årene som kommer.

Tesla har nemlig fått godkjent en patentsøknad hvor tradisjonelle vindusviskere på frontvinduet erstattes av laserstråler. Det melder nettstedet Electrek, som skrev om Teslas planer om teknologien for allerede to år siden. Nå er patentet sikret, og den fjerne ideen er et hakk nærmere realitet.

Kan eliminere smuss på avstand

Alle detaljene rundt Teslas laserplaner er ikke forklart i patentsøknaden, men det beskrives som et «rengjøringsssystem», som skyter laserstråler opp fra fremsiden av vinduet.

Systemet skal kunne gjenkjenne hvor mye smuss som har lagt seg på vinduet, og hvor det har lagt seg. Systemet vil deretter skyte laserstråler mot området, og mengden vil avhenge av hvor mye smuss det er. Patentet poengterer at dette må kalibreres slik at laserstrålene er kraftige nok til å penetrere smusset, men ikke nok til å gå gjennom vinduet.

Patentsøknad betyr ikke ferdig produkt

Selv om Tesla altså har søkt om patent på dette lasersystemet, og nå har fått godkjent det, betyr det ikke at dette faktisk vil ende opp som et endelig produkt. Slike patentsøknader må ofte tas med en stor klype salt, men det gir oss i hvert fall en liten innsikt i hva selskapet kanskje planlegger.

Og helt fjernt er det ikke at nettopp Tesla jobber med en bedre måte å håndtere regn og smuss på frontvinduet. For flere år siden bestemte de seg nemlig for å fjerne de tradisjonelle regnsensorene på bilene sine, som ble brukt for å avgjøre om vindusviskerne skulle viske eller ei. De mente i stedet at bilens mange kameraer, paret med selskapets maskinlæringssystem, ville gjøre en bedre jobb for å detektere regn. Slik ble det ei, og det jobbes fortsatt med å justere programvaren til et godt nivå.

Elektromagnetiske viskere i stedet?

En elektromagnetisk vindusvisker.

I tillegg til laserstrålene, har Tesla også søkt om patent på en litt mer plausibel idé, nemlig en diger elektromagnetisk vindusvisker som skal erstatte dagens dobbelvariant.

I patentsøknaden skriver Tesla om at problemene med dagens type vindusviskere at det er store deler av vinduet som forblir urørt, og at vindusviskerne i seg selv kan bidra til å hindre utsikten fra førersetet. Friksjonen mellom bladene og glasset skal også gjøre at motoren må kjøre ekstra hardt. I stedet ser de for seg ett digert blad som skal sveipe over hele vinduet, og som kan ligge godt skjult når den ikke er i bruk.

Dette patentet søkte Tesla på allerede i 2019, og har fortsatt aldri funnet veien til selskapets biler. Så det er nok en god pekepinn på hva som kan bli historien for lasersystemet også.