Nå kan Philips Hue reagere på musikken fra Spotify

I tillegg slippes en rekke nye pærer og lamper.

Vegar Jansen 1 Sept 2021 09:34

Normalt sett skulle den store elektronikkmessen IFA i Berlin gått av stabelen denne uka. Men i år – som i fjor – er den avlyst.

Noen selskaper holder likevel tradisjonen om en liten høstlansering ved like, og gjennom en tre kvarter lang nettpresentasjon fra Signify fikk vi denne uka se litt på hva slags nye Philips Hue-produkter vi kan vente oss over de neste månedene.

Philips Hue + Spotify

Det kommer en rekke nye Philips Hue-lamper, men men en av de mest artige nyhetene er snarere en ny tjeneste, og du trenger ikke vente så lenge på den heller.

En tidlig versjon av den nye «Philips Hue + Spotify»-integrasjonen begynner å bli tilgjengelig allerede i dag den 1. september, men det kan ta opptil en uke før man får mulighet til å hive seg på. Uansett vil dette ligge fast i den nye Hue-appen fra oktober.

Integrasjonen går ut på at man linker opp musikkstrømmetjenesten Spotify i Hue-appen, og vips vil lysene dine kunne reagere på musikken du spiller. Det krever dog at du har en eller annen form for fargepærer , fargede lyslister eller lignende fra den kanten, samt en Philips Hue Bridge.

Da vil lysene dine kunne reagere på det som spilles, mens du selv kan styre slikt som fargepalett, intensitet og lysstyrke. Integrasjonen sørger for at Hue kan tolke musikkens metadata, og siden det hele er integrert i Hue-appen er det ingen behov for mikrofoner eller eksterne enheter som må lytte til eller analysere musikken.

Integrasjonen skal også fungere med Spotifys gratisabonnement.

Gamervennlig oppdatering og dynamikk

Philips Hue Play HDMI Sync Box får snart en kjekk oppdatering. Vegar Jansen / Tek.no

En annen programvareoppdatering som er på vei burde glede konsollspillere som sitter på en Philips Hue Play HDMI Sync Box . Denne HDMI-boksen, som sørger for bedre lyssteming rundt TV-en, har blitt bedre siden vi først testet den, og snart kommer en ny programvareoppdatering som bør glede gamerne der ute.

Oppdateringen skal gi bedre kompatibilitet med de nyeste spillkonsollenes bruk av 120 Hz, og sørger da for 120 Hz gjennom Sync Box i oppløsningene 1080p og 1440p. 4K vil dog stadig kun støtte 60 Hz.

Det er ikke satt noen nøyaktig dato for oppdateringen, men den vil ifølge Signify komme «høsten 2021».

En annen oppdatering, som for øvrig skal bli tilgjengelig fra i dag av, er at Philips Hue-appen får dynamiske scener. Det vil si at lys i et rom eller i bestemte soner kan settes opp slik at de sakte glir over i forskjellige fargetoner.

Etter hvert skal det også legges til visse spesialscener, og her har Signify i første rekke anonnsert en 24-timers scene kalt «Natural light» der lyset vil endres etter dagens gang.

Nye pærer og nye lys

Filament-pærene blir flere og bedre. Signify

Foruten nye tjenester og oppdateringer kunne selskapet også dra duken av en håndfull nye produkter.

En velkommen nyhet er at den klassiske Hue-pæra – også med farger og justerbar hvitbalanse – nå vil bli tilgjengelig i sterkere varianter på 1100 og 1600 lumen. Dette i tillegg til dagens pære på 800 lumen. Disse tre vil da tilsvare omtrent klassiske 60, 75 og 100 watt. Den sterkeste pæra vil rent fysisk sett også være litt større – det har med varme å gjøre.

Utvalget av forskjellige filamentpærer blir også større, og de fleste av disse får «white ambiance», altså justerbar hvitbalanse slik at det er enkelt å veksle mellom en kjølig og varm lysprofil.

Signify dro dessuten duken av flere nye lamper – fra nesten flate taklamper til innfelte fargespotter ment for den som trenger den ultimate spa-følelsen på badet.

Ny lysstripe til TV-en

Philips Hue Play Gradient Light Tube. Signify

Vår interesse falt dog mer mer på den nye Philips Hue Play Gradient Light Tube – som naturligvis kan fungere sammen med eller i stedet for den kjekke Play Gradient Lightstrip .

Light Tube ligner litt på et gammelt lysstoffrør, men bruker altså gradient-teknologi som sørger for at den kan vise forskjellige i farger samtidig i den samme lampa. Videre kan lyset fra denne vinkles slik man ønsker det, ettersom den egentlig er lagd for å plasseres over eller under TV-en.

Philips Hue Signe-gulvlampen til venstre og den nye gradient-lysstripen kan vise flere forskjellige farger samtidig. Signify

Dette produktet kommer for øvrig i både svart og hvit utførelse, og det samme gjelder for et par andre produkter som nå har fått gradient-teknologi: Signe gulv- og bordlampe, samt Philips Hue Ambiance Gradient Lightstrip.

Så å si alle de nye Philips Hue-produktene vil være tilgjengelig i løpet av september og oktober måned. Mer informasjon om flere av de nye produktene finner du på produsentens hjemmesider .

