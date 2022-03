Tesla øker prisene

Koster plutselig inntil 20.000 kroner mer.

Teslas Model 3 Standard Range Plus.

Mens du sov har Teslas mest populære modeller føket opp i pris.

Model 3 Standard Range Plus og Long Range-utgavene har økt med 20.000 kroner slik at de nå koster henholdsvis 390.000 og 470.000 kroner før omkostninger.

Model 3 Performance har på sin side lagt på seg 10.000 kroner og koster nå 510.000 kroner før omkostninger.

Vi har fått bekreftet prisøkningen fra Tesla i Norge, som ellers ikke ønsker å gi noen kommentar til saken eller svare på hva prisøkningene skyldes.

En mulig forklaring er den kraftige prisøkningen på nikkel som følge av krigen i Ukraina. Nikkel er et metall som spiller en sentral rolle i produksjonen av elbilbatterier.

Prisene som er oppgitt er uten omkostninger, som dokumentavgift og vrakpant.

Nettstedet Electrek melder for øvrig at både Model 3 og Model Y har fått en prisøkning i hjemmarkedet USA. Her i Norge virker Model Y enn så lenge å være skjermet fra den siste runden med prisøkninger.

Andre prisøkning på under fem måneder

Så sent som i mai i fjor kostet Model 3 Standard Range Plus, altså den rimeligste Teslaen med bakhjulsdrift, 350.000 kroner. Så, i oktober økte den i pris til 370.000 kroner før den i natt tok et nytt steg til 390.000.

I tillegg kommer omkostninger, dokumentavgift og vrakpant som for denne modellen utgjør omtrent 14.800 kroner og sender totalkostnaden opp til 404.200 kroner.

Ved bestilling er det verdt å nevne at felger på 19 tommer automatisk legges inn i bestillingen din, uten at totalprisen oppdateres før du skal til å betale. En kan spekulere i om dette er fordi bilen da kan leveres tre måneder tidligere, i november 2022, enn om aller billigste alternativ velges. Disse felgene fører imidlertid totalprisen opp i 417.800 kroner.

Tidligere har Tesla skyldt på Coronoa-pandemien for økte kostnader, men Electrek påpeker blant annet at selskapets fortjenestemarginer skal ha økt i perioden. Det er ukjent om dette også gjelder Tesla i Norge.