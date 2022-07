Dette er Apples nye «Lockdown»-modus

Ekstrem sikkerhetsmodus som skal beskytte utsatte brukere mot angrep.

Torstein Norum Bugge 1 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Apple kunne i dag presentere en ny modus for iPhone, en modus de kaller «Lockdown Mode». Dette er ifølge Apple en «ekstrem, valgfri beskyttelse som kun bør brukes om du tror du er i fare for å personlig bli valgt som mål for et svært sofistikert cyber-angrep».

Beskrivelsen nevner videre også at det er svært få mennesker dette vil gjelde:

– De fleste mennesker vil aldri oppleve å bli angrepet på denne måten.

Dette er med andre ord ikke en modus for de store massene, så hvem er den da for?

En «kjendis-modus» med spesialisert beskyttelse

Slik aktiveres Lockdown.

Kort og godt kan vel modusen beskrives som en slags «kjendis-modus». Med andre ord: om du er en person av stor offentlig interesse som folk med onde hensikter kan tenkes å utnytte informasjon fra, kan «Lockdown» være for deg.

Apple sier da også at truslene modusen beskytter deg mot er i størrelsesordenen «private, statsfinansierte selskap som utvikler ondsinnet programvare».

Det er altså ikke snakk om programvare utviklet på et gutterom av hvem som helst, men nokså sofistikerte angrep av folk som får betalt for å utvikle slikt.

For å hindre slike angrep går Lockdown drastisk til verks. Du vil blant annet ikke kunne motta meldinger med filer eller bilder vedlagt eller motta FaceTime-anrop fra folk du ikke allerede har godkjent.

I nettleseren vil en del funksjonalitet skrus av, du vil ikke kunne koble telefonen til andre datamaskiner og ulike kommunikasjonsplatformer vil deaktiveres.

Kort og godt: får noen tak i telefonen din, enten fysisk eller med virus-programvare, i denne modusen, så skal det godt gjøres å få ut personlig informasjon om deg.

Blir tilgjengelig for iOS 16, iPadOS 16 og macOS Ventura

Apple understreker da også at telefonen ikke vil oppføre seg som normalt og vil ha et begrenset tjenestetilbud. Noen tjenester vil være «helt utilgjengelige».

Modusen skal utvikles videre over tid, med ny funksjonalitet og bedre sikkerhet. Sammen med Lockdown annonserer også Apple et initiativ der de spytter inn mange millioner i organisasjoner som jobber med å avdekke cyberangrep og virusutvikling.

Lockdown skal bli tilgjengelig for iOS 16, iPadOS 16 og macOS Ventura, og kan aktiveres fra innstillingene på telefonen. Noen konkret global utrullingsplan er enda ikke fremsatt.

