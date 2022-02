Disse elbilene kan kjøre lengst på 25 minutters lynlading

Hurtiglading om vinteren er et eget kapittel i sagaen om elbilene. Nå har NAF og Motor testet hvilke biler som kan kjøre lengst på 25 minutters lading. Audi e-tron GT (bildet) kom godt ut.

Tesla Model 3 Long Range er bilen som gir deg mest rekkevidde på en vanlig ladeøkt på 25 minutter. Det er konklusjonen fra NAF og Motor, som har sammenstilt rekkevidde- og laderesultatene fra sin nylige vintertest av elbiler til en oversikt over hvilke biler som kan kjøre lengst på 25 minutters lynlading.

Med andre ord: Kombinasjonen av lavt forbruk og høy ladeeffekt er suksessfaktorene i denne rangeringen.

33 minutter til 80 prosent

Tallet for Tesla Model 3 Long Range er 368 kilometer, som i testens tilfelle var basert på lading på Superchargeren på Kløfta, fra 5 til 80 prosent. Maks effekt registrert var 225 kilowatt, og bilen var forvarmet ved å sette inn laderen som destinasjon i bilens navigasjonssystem. Alle bilene i testen var dessuten kjørt i minst to timer på motorvei før lading.

Det var imidlertid to biler som nådde målet om 80 prosent lading et godt stykke før det var gått 25 minutter, og det var Audi e-tron GT og Porsche Taycan Cross Turismo. Disse brukte bare 20 minutter på å nå 80 prosent, som ville gitt 320 kilometer rekkevidde i Taycan og 301 kilometer i e-tron GT. Tilsvarende tall for Model 3 LR etter 20 minutter var 322 kilometer, og bilen brukte 33 minutter på å nå 80 prosent.

– Hvor lang tid det tar å lade en elbil til 80 prosent er nyttig å vite for å bli bedre kjent med sin egen bil. Men siden elbilene i testen har så ulik størrelse på batteripakken og ulikt forbruk er ikke ladetiden i seg selv en god måte å sammenligne bilene, sier Anette Berve, testansvarlig for elbil i NAF.

Så mye rekkevidde klarte de ulike elbilene i testen å lade på 25 minutter:

Listen omfatter kun elbilene som ble testet i årets vintertest. Modeller som for eksempel Ford Mustang Mach-E ble testet i fjor og inngår derfor ikke.

Med og uten forvarming

Produsentene er gjerne glade i å oppgi makseffekt for lading, men denne vil du gjerne kun oppnå under optimale forhold på sommeren og med ganske lav batteristatus - og gjerne kun i noen få prosent for hver ladeøkt. E-tron GT og Taycan er de to bilene som oppnådde høyest ladeeffekt i NAF og Motors test, med Teslas Model 3 og Model Y på de påfølgende plassene.

Disse bilene kommer med 800 volts-arkitektur internt, og har også de høyeste oppgitte teoretiske ladehastighetene. Litt interessant er det at Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6, som også har 800 volts-arkitektur, ikke kommer i nærheten av sin maksimale ladefart på rundt 230 kilowatt.

Det skyldes sannsynligvis at disse bilene ikke har forvarming av batteriet, slik at batteriet må bruke tid på temperering og ikke når like høy toppeffekt som det kan gjøre på sommeren. Ioniq 5 nådde 145 kilowatt, mens EV6 (som har litt større batterikapasitet) ladet med 154 kilowatt på det meste. Hyundai har for øvrig varslet at 2023-modellen av Ioniq 5 får forvarming av batteriet.

Mener forvarming må kunne aktiveres manuelt

Elbilforeningens testansvarlig Ståle Frydenlund tar i en artikkel denne uken til orde for at forvarming av batteri før ladestopp må bli en funksjon man manuelt kan aktivere på moderne elbiler, ikke bare via automatikk i bilens navigasjonssystem. Foreningen har nemlig også utført en vintertest i litt mindre skala, hvor de blant annet har sett på forskjellen i ladefart og -tid med og uten forvarming av batteriet.

Et eksempel er BMW i4 M50, som også vi kjørte nylig. Ved to relativt identiske ladeøkter med og uten forvarming (henholdsvis hos Eviny på Fagernes og Ionity på Gol) fikk Elbilforeningen en snitteffekt på 49,5 kW uten forvarming og 88,4 kW med forvarming. Sistnevnte kutter ladetiden med rundt en tredel.

– Vårt soleklare råd er at produsentene legger opp til manuelt valg - i stedet for navigasjon - av forvarming. Det har vist seg en rekke ganger at ladestasjonen du ønsker å navigere til, ikke dukker opp på bilens skjerm. Grunnen er trolig for treg oppdatering av databasen. Da «skjønner» ikke bilen hvor den er på vei, og aktiverer derfor ikke den ønskede forvarmingen. Det er kjedelig når muligheten til potensielt dobbelt så rask lading forsvinner, skriver Frydenlund.

– Løsningen er like enkel som den er genial: Et manuelt valg på berøringsskjermen, som aktiveres en halvtimes tid før det er på tide å lade. Det er på høy tid at alle produsenter forstår hvor nyttig dette kan være, avslutter Frydenlund artikkelen.

Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening.

60–80 prosent

Overfor Tek utdyper han:

– Generelt sett, gjennom stikkprøvene, så vi at forvarming ga 60–80 prosent raskere lading. At det er en fordel å forvarme er uansett uomtvistelig. Så er det også et spørsmål hvor lang tid før lading man bør navigere til lynlader. Foreløpige undersøkelser kan tyde på at en halvtime er nok, men det er samtidig uklart hvor mye effekt de ulike PTC-elementene trekker i løpet av en slik forvarmingsøkt. Dette prøver jeg å få klarhet i, og forvarming er et tema vi naturligvis vil undersøke videre.

– Jeg vil tro de fleste oppfatter at merforbruket er greit så lenge det betyr betydelig spart tid på hurtig- eller lynladeren. Faktum er uansett at du må ha en viss energimengde igjen på batteriet før forvarming starter, sier Frydenlund.

For biler uten forvarming anbefaler Frydenlund å lade før man parkerer bilen for kvelden om det er såpass kaldt som 10–20 minusgrader.

– Neste dag vil ladingen gå så mye tregere, siden batteriet må forvarmes før det i praksis tilfører ny rekkevidde, sier han.

Model 3 gikk lengst

Tesla Model 3 Long Range var også den elbilen i testen som nådde lengst før batteriet var helt tomt, med 521 kilometer, såvidt foran Mercedes-Benz EQS 580 med 513 kilometer.

Minst forskjell mellom oppgitt WLTP-rekkevidde og faktisk målt rekkevidde var det likevel BYD Tang som oppnådde, med 356,5 kilometer - knappe 11 prosent bak den oppgitte WLTP-rekkevidden på 400 kilometer.