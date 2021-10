Telia har rettet feilen

Hadde problemer med fastnettet mandag kveld.

Telia bekrefter nå at selskapet har rettet feilen som førte til at folk hadde problemer med tilgang til internett via fastnettet mandag kveld. Mange fikk feilen rettet senere på kvelden, men likevel var det flere som meldte om problemer også i dag tidlig.

Nå skal imidlertid feilen være rettet slik at alle bredbåndstjenester som går via fastnettet fungerer som normalt igjen.

Totalt har Telia over 480 000 bredbåndskunder i Norge, men hvor mange som var påvirket av feilen er ukjent. Samtidig så påpeker selskapet at feilen kun påvirket fastnettet – og ikke mobilnettet.

Les også Telia endrer Telia X - til det verre for mange