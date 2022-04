Ny strømmetjeneste til Norge

BritBox lanseres neste uke.

«Det beste av britisk TV på ett sted» er det vi loves når enda en ny strømmetjeneste, «BritBox», lanseres her til lands torsdag 28. april.

Dermed får Netflix, HBO Nordic, Viaplay, Apple TV+ og Paramount+ enda en konkurrent.

Helt sentralt for den nye tjenesten blir innhold fra de britiske storselskapene BBC og ITV. Tjenesten skal være lastet med rundt 2000 timer underholdning ved lansering.

BritBox skal tilby en uke gratis prøveperiode, og koste 89 kroner i måneden eller 699 kroner for et år.

Hovedfokus vil ligge på britiskproduserte TV-serier som spenner kategoriene drama, krim, komedie, dokumentar og livsstil.

Originaltitler og TV-klassikere

– Ferske originaltitler, i tillegg til gode TV-klassikere er en kraftfull kombinasjon som har bidratt til at BritBox har mer enn 2,5 millioner abonnenter. Nå får millioner av nye fans i Norden tilgang til Storbritannias mest etablerte underholdningsnavn og stjerner, sier Reemah Sakaan, sjef i BritBox International i forbindelse med Norges-lanseringen.

Fra lanseringen av skal du kunne «binge» kjente serier som Peaky Blinders, Vera, The Office (UK), Midsomer Murders, Blackadder og Prime Suspect.

Mange av BritBox programmene har tidligere vært å se på lokale kanaler som BBC Brit, men BritBox lover i tillegg til å vise nytt og eksklusivt innhold.

Mr Darcy og and Elizabeth Bennet i Pride and Prejudice som vises på BritBox.

Lover nyheter hver måned

Tjenesten planlegger nye og eksklusive serier hver måned, og trekker selv frem true-crime-dramaet Stonehouse og The Thief, His Wife, and the Canoe.

I utvalget skal du også finne mange tradisjonsrike britiske mordmysterier, som Sister Boniface Mysteries og periodedramaet The Confessions of Frannie Langton.

– Vi kommer også til å presentere et bredt utvalg av ikoniske drama som Storbritannia er så kjent for, som Pride and Prejudice, og Brideshead Revisited remikset i HD, sier Neale Dennett i BritBox.

Strøm til nettleser, mobil og TV

Tjenesten blir tilgjengelig både på BritBox.com i nettleseren, som apper til Android og Apple-telefoner samt nettbrett, Apple TV, Android TV, og Samsung samt LG smart TV-er. Du kan også se via TV 2 Play om du abonnerer på denne. Støtte for AirPlay og Chromecast skal også være på plass.