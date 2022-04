Her er BMWs elektriske i7 - får egen «kinosal» i baksetet

Og muligens en momsregning på 150.000 kroner.

BMWs nye 7-serie kommer for første gang i helelektrisk versjon. Den ser ut til å bli en direktørbil av dimensjoner.

BMW fortsetter sin hyppige lanseringstakt for elbiler, og nå er turen kommet til 7-serien.

Den nye generasjonen 7-serie skal nemlig lanseres i november, og det er den nye helelektriske modellen som lanseres først i Europa, mens USA og Kina får egne modeller og motoriseringer. Alle skal dog produseres side ved side på fabrikken i Dingolfing i Tyskland, opplyser BMW.

I motsetning til tidligere vil den nye 7-serien kun komme i én karosserilengde, og denne bør du nok sjekke ekstra godt at du har plass i garasjen til.

Nesten 5,4 meter lang

Den er nemlig solide 5,39 meter lang, 1,95 meter bred og drøye 1,54 meter høy. Akselavstanden - avstanden mellom midt på forhjulet og midt på bakhjulet, som vanligvis er en indikasjon på innvendig plass, er også betydelige 3,22 meter.

Det betyr at bilen vil konkurrere med modeller som Mercedes-Benz EQS, Tesla Model S og kommende Lucid Air, for å nevne noen - alle biler i millionklassen. Muligens kunne vi også nevnt Porsche Taycan og Audi e-tron GT på samme liste.

Batteriet er på 101,7 kilowattimer (netto), som skal gi en rekkevidde på inntil 625 kilometer. Den elektriske 7-serien, som naturligvis får navnet BMW i7, vil lanseres i to modeller med ulik motorisering.

i7 og de øvrige 7-serie-modellene er nesten 5,4 meter lange.

BMW i7 xDrive 60 kommer først, og får to motorer som til sammen yter 400 kilowatt eller 544 hestekrefter. Maksimalt dreiemoment er 745 newtonmeter, som skal gi 0–100 km/t på 4,7 sekunder. Toppfarten er 240 kilometer i timen.

Senere - i 2023 - kommer også toppmodellen BMW i7 M70 xDrive, som får over 600 hestekrefter og mer enn 1000 Nm moment. Det skal senke 0–100-tiden til under fire sekunder. M70 får også følge av en plugin-hybrid kalt M760e xDrive, som får 571 hestekrefter, 800 Nm dreiemoment og en elektrisk rekkevidde på 84 kilometer etter WLTP.

For å understreke direktørbilpreget kommer det også en pansret versjon av 7-serien, opplyser BMW.

34 minutters lading

BMW i7 vil kunne lade med inntil 195 kilowatt på hurtigladere, som skal gi 10 til 80 prosent på 34 minutter ved optimale forhold. Bilen kommer også med forhåndstemperering av batteriet - enten automatisk om du plotter inn en hurtigladestasjon i bilens navigasjonssystem, men det vil også være mulig å aktivere forvarmingen manuelt. Ombordladeren er på inntil 11 kilowatt.

Panoramasoltak og skinninteriør er standard, og det mest iøynefallende med bilens interiør er nok den såkalte «BMW Theater Screen» - en 31-tommers skjerm i 32:9-oppløsning (7680 x 2160 piksler) som felles ned fra taket og ifølge BMW «forvandler baksetene til en eksklusiv, privat kinosal».

Vi må vel kanskje stille oss litt skeptiske til akkurat det, men litt hyggeligere enn normalt på langtur blir det nok uansett, i alle fall såfremt baksetepassasjerene er enige om hva de vil se på. Bagasjeromsplassen er for øvrig oppgitt til 500 liter, og bilen kan trekke inntil 2000 kg tilhenger.

En egen 8K-skjerm som felles ned fra taket i BMW i7.

Levering i 2023 - forventer momsregning

Tysk luksus er naturligvis heller ikke billig. BMW Norge sier at norske forhandlere vil åpne for bestilling av bilen i dag, med en frapris på 1.169.000 kroner og lansering i november. Men:

– Slik verden ser ut nå, må vi ta høyde for at leveringer vil skje i 2023. Innen den tid må vi forberede oss på at det innføres merverdiavgift på elbiler, slik politikerne opprinnelig varslet om i fjor. Når revidert statsbudsjett legges frem i mai, forventer vi at regjeringen gir tydelige signaler på hva norsk bilbransje og norske elbilkunder skal forholde seg i tiden fremover.

Det sier BMW Norges informasjonsdirektør Marius Tegneby. Om elbilmomsen blir innrettet slik det har vært skissert, nemlig at det blir moms kun på den delen av salgssummen som overstiger 600.000 kroner, vil rimeligste i7 bli 142.250 kroner dyrere, altså drøye 1.310.000 kroner.

– Startprisen på BMW i7 M70 xDrive estimeres til 1.399.000 kroner eks. mva. Man må derfor forvente en annen pris når vi åpner for bestilling av den modellen senere, sier Tegneby.

Gitt samme betingelser ville en slik pris gitt en prisøkning grunnet momsen på 174.750 kroner. Med andre ord en prislapp på nærmere 1,6 millioner kroner.