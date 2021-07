Et stort sprang for et lite helikopter

Mars-helikopteret Ingenuity har nå vist hvor nyttig det kan være.

NASA/JPL-Caltech

Vegar Jansen 9 Juli 2021 17:45

Da NASAs lille helikopter Ingenuity først haiket med roveren Perseverance til Mars , var det ingen som egentlig visste nøyaktig hva som skulle skje. Ville det i det hele tatt lette? Ville det kunne manøvrere? Ville man kunne bruke det til noe fornuftig?

For en farkost som først og fremst er på vår naboplanet for å se om konseptet holder vann, har svarene kommet relativt raskt. Ja, det kan fly . Det kan manøvrere . Og etter en håndfull ganske kontrollerte flyvninger, har det også for alvor gjort seg fortjent til billetten.

NASA/JPL-Caltech

På Ingenuitys niende tur , som skjedde mandag 5. juli, fikk den nemlig jobben med å være speider for roveren Perseverance. På den flyvningen tilbakela den en distanse på hele 625 meter – nesten fire ganger så langt som den har flydd tidligere – og det over spesielt vanskelig terreng.

Som alltid måtte også helikopteret klare seg helt selv, ettersom forsinkelsen mellom jorda og Mars gjør det umulig å styre det direkte.

Men da det etter 2 minutter og 46 sekunder landet trygt igjen, var det lastet med bilder som skal studeres nøye av forskerne som bestemmer hvor Perseverance skal sendes for å ta prøver.

Problemterrenget Ingenuity hadde fløyet over, var et område kalt «Séítah» – et stykke av Mars fylt med mer stein og sand enn forskerne egentlig ønsket å la Perseverance traversere. Men samtidig ville de gjerne se nærmere på noen steinformasjoner og annen geologi. Det er visse ting som ikke er så enkelt å få til på en annen planet.

«Séítah»-området på Mars, sett fra roveren Perseverance. NASA/JPL-Caltech

Med mindre du har et lite helikopter tilgjengelig, som da kan bruke minutter på en tur som ville tatt uker eller måneder for en stakkars rover. Forhåpentligvis får Perseverances forskergjeng god nytte av bildene.

Godt forberedt

«Piloten» selv Håvard Grip, her skrivende i loggboken etter den aller første flyvningen på Mars den 19. april 2021. NASA/JPL-Caltech

Med denne turen har altså Ingenuity satt flere rekorder, men samtidig er det ikke slik at gjengen som styrer helikopteret tok en helt vill sjanse. Vi må i hvert fall velge å tro at helikopterets «sjefspilot», nordmannen Håvard F. Grip, begynner å få en forståelse av hva han styrer med.

– Dette var et stort sprang – stort sprang – sammenlignet med det vi har gjort tidligere, skal han ha uttalt i et intervju.

Likevel, helikopteret var opprinnelig ment å i all hovedsak fly over et jevnt landskap, ikke suse over kratre og steder med høydeforskjell som kan forvirre kameraene og navigasjonen. Derfor brukte helikopter-teamet god tid på simuleringer i forkant, og de skrev om navigasjonsalgoritmen til å tolke alt som flatt terreng.

At den rekordknusende speiderflyvningen ble en såpass stor suksess lover bra for både lille Ingenuity og teamet som styrer den – ettersom dette trolig baner vei for å ta i bruk lignende teknologi også på kommende Mars-oppdrag.