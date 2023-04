Samsung lanserer B7722

Spesifikasjoner Formfaktor: Trykkskjerm

Størrelse: Ukjent

Vekt: Ukjent

Skjerm: 3,2 tommer, 240 x 432 piksler

Operativsystem: Touch Wiz

Internett: GPRS, Edge, UMTS (3G), HSDPA (super-3G), Wi-Fi

Kamera: 5 megapiksler

Minnekort: Micro-SD (inntil 16 GB)

Teknologi: Bluetooth 2.1, USB, Wi-Fi

Batteri: Inntil 13 timer taletid, inntil 17 døgn og 12 timer hviletid (1200 mAh)

Forventet pris ved lansering: ca. 3700 kroner

Tilgjengelig i Norge: Juni Mer +

Samsungs første telefon med støtte for to aktive SIM-kort, C5212.

Det er ikke lenge siden Samsung lanserte C5212 som hadde muligheten til å være tilkoblet mobilnettet med to SIM-kort samtidig. Selskapet har nå lansert B7722. Der C5212 er en forholdsvis enkelt bestykket telefon er B7722 en godt spesifisert trykkskjermtelefon.

Her finner vi støtte for trådløst nett og super-3G. Et kamera med fem megapikslers oppløsning har det blitt plass til, og bildene vises på en skjerm på 3,2 tommer.

Telefonen kjører Samsungs proprietære operativsystem Touch Wiz og den støtter blant annet Facebook og Youtube. Støtte for Office-dokumenter og Exchange er på plass.

To nummer samtidig

B7722 kobler til mobilnettet med begge SIM-kortene samtidig og kan motta meldinger og samtaler via begge uten at man må skru av mobilen eller veksle mellom kortene på noen måte. Når man ringer ut er det kun det forvalgte SIM-kortet som brukes. Hvilket kort som benyttes kan veksles mellom ved hjelp av en knapp på siden av telefonen.

Bruksområder Samsung foreslår er eksempelvis til privat- og jobbnummer, eller til lokalt abonnement når man er i utlandet.

Telefonen forventes å være i hyllene i løpet av juni, og Samsungs anbefalte utsalgspris er på 3700 kroner.

(Kilde: pressemelding)