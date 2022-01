Hevder Samsung lanserer gigantisk nettbrett neste måned

Byr i så fall på heftige spesifikasjoner.

Ifølge den tyske nettsiden WinFuture vil Samsung lansere tre nye nettbrett den 8. februar. Og på menyen skal det blant annet være en Ultra-modell med en skjerm på hele 14,6 tommer.

Stemmer opplysningene blir det totalt tre nye skjermstørrelser å velge mellom i det som skal bli Galaxy Tab S8-serien. Den minste modellen vil ha en skjerm på 11 tommer, mens pluss-modellen er på 12,7 tommer.

120 Hz-skjermer

Den nye Ultra-modellen vil få en 120 hz-skjerm som takler 2960 x 1848 piksler. Det gir en pikseltetthet på 240 punkter per tomme. Til sammenligning kan 11-tommeren by på 276 punkter per tomme, mens plussmodellen gir 266 punkter per tomme. Også de to mindre variantene vil ha støtte for en bildeflyt på 120 bilder i sekundet.

Skjermstørrelsene legger seg for de to minste modellene ganske likt med alternativene til erkerivalen Apple, som mer eller mindre dominerer nettbrettmarkedet. Her får du blant annet iPad Pro-serien i henholdsvis 11 og 12,9 tommer.

Videre skal angivelig alle tre få den samme prosessoren. En Qualcomm Snapdragon 8. Også grafikken vil være fra Qualcomm i form av en Adreno 730.

De to minste modellene skal ha 8 GB med arbeidsminne og valget mellom 128 eller 256 GB med lagringskapasitet. Mens Ultramodellen får enten 8 eller 16 GB arbeidsminne og 128 eller 512 GB lagringsplass. I tillegg vil begge ha støtte for et eksternt MicroSD-kort.

Batteri og vekt

Vekten på den minste modellen skal være 507 gram, da inkludert et batteri på 8000 mAh. Pluss-utgaven har et større batteri på 10090 mAh, og vekten stanser på 567 gram. Ultrautgaven er det tyngste nettbrettet med en vekt på 728 gram, med et batteri på 11200 mAh.

Utover dette så skal brettene inkludere en pen som du kan skrive rett på skjermen med (S Penn).

Alle tre modellene får angivelig det samme hovedkameraet, som skal være på 13 megapiksler med en blender på f/2.0. I tillegg får du en 6 megapiksel vidvinkel med blender f/2.2.

Frontkameraet er på 12 megapiksler og en blender på f/2.4 for de to minste modellene, mens Ultra-utgaven får en dobbeltløsning med to 12 megapikslers sensorer og f/2.4 på den ene sensoren og f/2.0 på den andre.

Så gjenstår det å se om informasjonen stemmer, og hva de nye nettbrettene eventuelt kommer til å koste her på berget.

