Husarbeidsapp tar av i Norge

Finner ut hvem som gjør mest.

Appen finner ut av hvem som gjør mest husarbeid, og finnes både for Android-telefoner og for iPhone. De siste par ukene skal den ha fått 10.000 nye brukere på iPhone.

Appen Samboer.app, som også er sin egen internettadresse, skal være utviklet som en spøk, melder en nylig pressemelding fra herren bak den graf og statistikkproduserende programvaren. Påstanden er at den skal kunne vise hvem som legger ned størst innsats i heimen, og hvem som har gjort hva.

Nå ligger appen helt i toppen på Apples liste over gratis apper - kun slått av mypostnord. At pakkesøkappen troner øverst er kanskje ikke så rart, etter at den selskapet gjorde et tvunget appbytte for norske kunder ved nyttår. Men at Samboer.app ligger i toppen skal altså ikke ha vært tilsiktet.

– Jeg var sikker på at jeg gjorde mest. Kjæresten var uenig, og dermed utviklet jeg denne appen. Det var opprinnelig ment som en spøk, forklarer utvikler Robin Havre i pressemeldingen.

Nå skal appen ha fått hele 10.000 brukere på sine første to uker i App Store.

Ble forbikjørt i statistikken

Ikke bare ble appens potensial tilsynelatende noe større enn forventet for Havre, men han skal også ha funnet ut at han slett ikke var den som gjorde mest i eget hjem. Med bare 39 prosent av det utførte husarbeidet loggført på seg har han tilsynelatende blitt regelrett forbikjørt i kampen om appbasert husarbeidskudos.

– Appen skaper positiv motivasjon til å få unnagjort husarbeidet. Mange par sier at det nå går raskere å få unnagjort pliktene, hevdes det i pressemeldingen.

I skrivende stund er det kun 13 anmeldelser av appen i App Store, der de få skriftlige er positive og taler i samme retning. På Android er appen registrert med drygt tusen nedlastinger - og noe mer sprikende tilbakemeldinger, av de 12 som er der. En bruker trekker frem at begge må ha betalt abonnement for å få mest utbytte av appen, som i utgangspunktet er gratis.

Trenden bak livsstilsappene

Appen inngår i en større trend av apper som lager spill og lek av viktige gjøremål i hverdagen. Den trofaste skrittelleren har eksistert i årevis, og er «urversjonen» av denne typen produkter, men også mer omfattende helse- og bevegelsesdata som de man kan få ut av et treningsarmbånd eller en smartklokke kan ses på som en del av dette «universet».

Og de siste årene har det også grodd frem et økosystem av apper som skal loggføre alt fra hvor mye, og hva, du spiser til når du satte inn i oppvaskmaskinen sist.

Disse «vanesporerne» finner du fort ved å søke på «habit tracker» i en appbutikk nær deg.

For noen kan de innarbeide og forbedre vaner og livsstil, mens andre kan forklare hvorfor ting er som de er - som når Lifesum forteller den nakne sannheten om antallet kalorier fra middagene i jula.