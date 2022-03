Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sonos lanserer ny og billigere Roam

Kutter mikrofonen og prislappen.

Sonos lanserer Roam SL.

Sonos lanserer i dag Roam SL, en versjon av den lille høyttaleren uten mikrofon og følgelig uten taleassistent. Roam får dermed samme behandling som Sonos One, som også ble lansert i «SL»-versjon en tid etter den opprinnelige lanseringen.

En viktig funksjon du går glipp av med Roam SL som man ikke behøvde å tenke på med One SL er imidlertid at du ikke får den automatiske Trueplay-romkalibreringen, som er avhengig av enhetens mikrofon.

Med andre ord: Tar du med deg høyttaleren fra for eksempel stua til badet, vil du måtte justere lyden manuelt om du vil kompensere for harde vegger og mindre rom. Det samme gjelder om du tar den med deg ut.

Roam SL er i likhet med Roam knapt større enn en halvlitersboks med drikke.

Sparer ti prosent

Prisen er satt til 1799 kroner, og du sparer dermed 200 kroner versus den vanlige Sonos Roam. Ellers er stort sett alt det samme som med den tidligere Sonos Roam. Den kommer med både wifi og bluetooth, og kan dermed brukes både i og utenfor hjemmet. Batteritiden er fortsatt oppgitt til inntil 10 timer med bruk og 10 dager med dvale.

Siden vi testet den vanlige Roam-høyttaleren har den også fått en ny batterisparingsmodus hvor den skrur seg helt av når den ikke er i bruk. Denne får naturligvis også Roam SL. Nettopp batteritiden har vært gjenstand for en del kritikk når det gjelder Roam, og batterisparingsmodusen har vært Sonos’ foreløpige tiltak for å bedre den.

Høyttaleren er som tidligere støv- og vanntett med IP67, som blant annet betyr at den skal tåle full nedsenking på én meters dyp i inntil en halvtime. Den kan pares i stereopar både med andre Roam SL og med vanlige Roam.

Sammenliknet med den vanlige Roam mangler Roam SL statuslyset og og mikrofonknappen på toppen.

God lyd, litt knapt batteri

Da vi testet Sonos Roam konkluderte vi med at Sonos leverte imponerende god lyd til den svært kompakte formen, og spesielt lot vi oss imponere av at den lille saken faktisk klarer å produsere ganske ålreit med bass.

Den nevnte batteritiden fremsto for oss som det største minuset, og vi opplevde at ti timer var vanskelig å oppnå under vanlige forhold med normalt innevolum. Med lyden på full guffe holdt den ikke lenger enn et par-tre timer.

Nye Roam SL kommer i salg 15. mars. Som tidligere Sonos-produkter blir den tilgjengelig i sort og hvit.

