Her hurtiglader du elbilen billigst

Velg riktig operatør og spar penger.

De aller fleste operatørene har nå gått over til ren kilowattimeprising.

E.On og Ishavsveien er de to rimeligste ladeoperatørene i Norge om du kun baserer deg på dropin-lading og ikke har noe abonnement, viser en gjennomgang NAF har gjort.

Begge disse operatørene har forholdsvis liten utbredelse i Norge, med Ishavsveien kun tilgjengelig i Nord-Norge og E.On såvidt med tosifret antall lynladere på Øst- og Sørlandet og Dombås som det nordligste punktet.

Av de mer bredt tilgjengelige ladetilbyderne er det Fortum Charge & Drive som er rimeligst for lynlading, ifølge NAFs gjennomgang. Det er resultatene fra forbundets nylige elbiltest som er brukt som grunnlag for å sammenlikne ladeoperatørene.

Av bilene i testen har NAF plukket ut tre biler med litt ulike batteristørrelser som eksempler: Cupra Born (58 kWt batteri), Hyundai Ioniq 5 (72,6 kWt) og Nio ES8 (100 kWt).

Og som tallene viser kan det være penger å spare om du har anledning til å velge mellom flere operatører på ruten.

Ladeaktører inntil 350 kW (10-80%) pr kWt Cupra Born Hyundai Ioniq 5 Nio ES8 Circle K Registrert kunde 6,59 275 363 438 Circle K Drop-in 7,59 317 418 504 Ionity Drop-in 8,40 350 463 558 Fortum Charge & Drive App/RFID-brikke (lokale variasjoner) 5,90 246 325 392 Mer (fra 1.7.2022) Registrert kunde 6,39 266 352 424 Mer (fra 1.7.2022) Drop-in 6,79 283 374 451 Eviny 6,39 266 352 424 Tesla - for andre merker - Drop-in 6,75 281 372 448 Ishavsveien 4,75 198 262 315 E.on 5,00 209 276 332 Kople ALLE 6,40 267 353 425 Recharge QR og sms 6,49 271 358 431

NAF: Slik ble testen gjort Dette er et øyeblikksbilde basert på ladekurvene målt under elbiltesten juni 2022 og prismodellene som var i bruk per 10. juli 2022. Nedenfor kan du se hva det vil koste å lade henholdsvis Cupra Born, Hyundai Ioniq 5 og Nio ES8 hos de ulike ladeoperatørene. Utregningene er basert på ladetesten gjort i forbindelse med NAF og Motors elbiltest i sommer. Alle bilene ble kjørt i minst to timer på motorveien, og ladingen ble startet da bilene hadde batteriprosent under 10 %. Mer +

Alle operatørene har fjernet påslag per minutt

Før hadde nesten alle operatørene påslag per minutt; nå er det kilowattimespris som gjelder.

Prisene som vises her påvirkes av en trend der alle ladeoperatørene én etter én har gått over til ren kilowattimepris, og ikke lenger har noe påslag per lademinutt. Prisene er dermed betydelig lettere å sammenlikne enn de var tidligere.

Fjerningen av påslaget gjør også at det ikke lenger har noe å si hvor fort bilen lader for hva den endelige prisen blir.

Operatørene Kople og Eviny opererer fortsatt med et påslag på én krone per minutt om du står for lenge tilkoblet: Hos Kople fra enten 45 eller 60 minutters ladetid, hos Eviny fra og med 80 prosent ladestatus. Tesla opererer også med ganske stive minuttgebyrer om du blir stående ved laderen når bilen er fulladet. Dette er et tiltak for å begrense kø på laderne.

Ettersom du med de eksisterende prismodellene nå i praksis kan regne ut prisen for lading hos de ulike operatørene rimelig enkelt, undret vi oss litt over hva NAF mente var poenget med å ha egne utregninger basert på testene.

På spørsmål om dette fikk vi følgende svar:

– Siden alle nå har gått over til kWt-prising er dette skillet mer eller mindre borte. Det som fortsatt er interessant er å se hvor store prisforskjeller det er mellom aktørene for ladingen til enkeltbilene som var med i elbiltesten. Og heldigvis har det blitt kilowattime-prising hos alle aktørene nå. Det har NAF vært en pådriver for lenge. Nå kan faktisk forbrukerne og sammenligne ladeprisene, sier Nils Sødal hos NAF.

NAF: – Det er store forskjeller mellom ladeoperatørene

NAF påpeker da også at det er «store forskjeller mellom ladeoperatørene» og også at drop-in alltid er desidert dyrest:

– Det aller viktigste grepet du kan gjøre for å spare penger når du hurtiglader, er å registrere deg som kunde hos ladeoperatøren. Det lar deg spare alt fra 40 øre til 1 krone per kWt, noe som fort utgjør en forskjell i løpet av bilferien, sier forbundet.

De påpeker at for bilen med det største batteriet i sammenligningen, Nio ES8, vil du kunne spare rundt 66 kroner per lading om du lader fra 10 til 80 prosent og registrerer deg i stedet for å lade uregistrert. Det lønner seg altså stort å registrere seg hos operatørene, spesielt om du lader på farta mange ganger over tid. Og dét er jo fort noe mange gjør i løpet av en ferietur, eksempelvis.

NAF påpeker imidlertid at de har sett bort fra særavtaler som eksempelvis bilimportører eller forhandlere har for sine kunder, eller abonnementsløsninger som gir kunstig lav kilowattimepris.

NAF: – Dette er de tre viktigste tingene

NAF vil også publisere tall for resten av de 31 bilene i sommerens test på sine nettsider etter hvert, så om du er interessert i en enda større sammenligning vil dette bli tilgjengelig her i løpet av kort tid.

Til sist viser forbundet til at det er tre hovedpunkter alle burde få med seg fra testen deres:

Det er store prisforskjeller mellom ladeoperatørene.

Lader du fra 10 til 80 prosent er det mye penger å spare på å være bevisst.

Best pris får du hvis du registrerer deg som kunde.

