Tesla har fjernet muligheten til å reservere Cybertruck i Europa

Tesla har fjernet muligheten til å reservere Cybertruck alle andre steder enn i Nord-Amerika.

Det har lenge vært klart at Teslas Cybertruck ikke ville komme til Europa i sin eksisterende form, takket være at den ikke overholder europeiske reguleringer blant annet på myke områder i karosseriet som kan beskytte fotgjengere.

Nå har Tesla fjernet muligheten til å reservere bilen alle andre steder enn i USA, Canada og Mexico, skriver Electrek. Der det tidligere het «Bestill nå» på de norske Tesla-nettsidene, er knappen nå erstattet av «Få oppdateringer». Det samme gjelder i andre land i Europa og Asia.

Teslas smått underlige pickup-doning ble først avduket i 2019, men har siden blitt utsatt flere ganger - blant annet fordi Tesla ønsket å fokusere ressursene sine på å få opp produksjonen av Model Y.

Den siste beskjeden kom tidligere i år, og var da at Cybertruck ville komme i produksjon «forhåpentligvis til neste år», sammen med Tesla Semi og den nye Roadster-generasjonen.

Tre år med reservasjoner

Allerede en uke etter lanseringen av Cybertruck meldte Tesla-sjef Elon Musk at selskapet hadde 250.000 reservasjoner, og det har blitt estimert at det tallet nå er rundt 1,5 millioner. Det skal selvfølgelig sies at terskelen for å legge inn en reservasjon er relativt lav, ettersom reservasjonsbeløpet bare er på 100 dollar - snaut 1000 kroner.

Musk har også nylig sagt at Tesla har nok Cybertruck-reservasjoner til kun å levere til reservasjonsholdere i tre år fra oppstart av produksjonen. Musk har tidligere også sagt at det er «høyst sannsynlig» med en mindre versjon av kjøretøyet ment for Europa på et senere tidspunkt.

Slik så den norske Cybertruck-nettsiden ut inntil denne uken. Nå er «Bestill nå» erstattet med «Få oppdateringer».

Fjernet alle nøkkeltall

Akkurat hva som blir de endelige spesifikasjonene på den amerikanske versjonen er også litt i det blå, etter at Tesla i fjor høst fjernet alle konkrete spesifikasjoner på nettsiden.

Tidligere har det hett at Cybertruck vil kunne fåes i tre varianter, med henholdsvis én, to og tre motorer. Toppversjonen skulle i utgangspunktet ha over 800 kilometer rekkevidde, og det selv etter den strenge amerikanske EPA-standarden.

Startprisen skulle også være så lav som 39.900 dollar, men det er naturligvis også et åpent spørsmål om hva som skjer med den etter utsettelser, brikkemangel og høy inflasjon.

Utsettelsene gjør uansett at Tesla langt fra blir først til markedet med en elektrisk pickup. Ford har akkurat begynt leveransene av sin etterlengtede el-pickup F-150 Lightning, GMC står klare med volumproduksjon av sin Hummer EV Pickup til høsten og også Rivian har såvidt begynt leveransene av sin R1T.