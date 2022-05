Disney+ kommer med reklame før året er omme

Men lover reklamefri opplevelse for barna.

Niklas Plikk

Det ble mye rabalder for en liten stund siden da Netflix-sjefen Reed Hastings sa at de kom til å innføre et reklamefinansiert abonnement. Et slikt abonnement er imidlertid langt ifra uvanlig, spesielt ikke i andre steder i verden enn Norge.

Strømmetjenesten Disney+ sier de også jobber med et lignende abonnement, hvor kunder kan finansiere abonnementet ved å se på reklamer fremfor å betale en fast månedssum.

Ifølge The Wall Street Journal vil det være snakk om fire minutter reklame per time innhold.

Reklamene skal også matche Disneys familievennlige image, så det er begrenset hva slags innhold som kan vises. Reklamene skal for eksempel ikke kunne være relatert til politikk eller alkohol, og de ønsker heller ikke reklame fra sine direkte konkurranser. Ingen HBO-reklamer hos Disney, altså.

Selskapet sier også at hvis man er logget inn via en barneprofil på kontoen, vil det ikke dukke opp reklamer i det hele tatt, ifølge Variety. De skal heller ikke bruke målrettet reklame på yngre tenåringer, i tilfelle kontoen ikke har noen barneprofiler.

Ulike land, ulike prismodeller

Disney+ sier det reklamefinansierte abonnementet vil bli tilgjengelig før året er omme, altså det samme som vi har hørt rykter om fra Netflix, men kun i USA.

Der har allerede flere av konkurrentene begynt å tilby slike abonnement, deriblant HBO Max. Ifølge The Verge opererer HBO Max også med samme reklamemengde; fire minutter per time.

Her i Norge er imidlertid ikke slike abonnement tilgjengelig. Da HBO Max ble lansert i Norge i fjor høst ble vi fortalt av Christina Sulebakk, General Manager hos HBO Max i Norden, at de ønsket å holde prismodellen enkel, og ville bare tilby ett abonnement og én pris.

HBO Max koster for øvrig 89 kroner i måneden for nye abonnenter eller 699 kr for et år, mens Disney+ koster henholdsvis 89 og 890 kroner.

Hvorvidt Disney+ sitt reklamefinansierte abonnement vil komme er ikke ukjent, men selskapet har sagt at de planlegger å utvide tilbudet til andre markeder etter lanseringen i USA.