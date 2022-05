TikTok gjør som Twitch og starter med livestreaming

Vilde M. Horvei 1 min lesetid

TikTok tar et steg nærmere konkurrenter som Twitch og YouTube, når de nå lanserer funksjoner som abonnementsløsninger for spesifikke live-streaminger og tilhørende private chatterom.

I en kunngjøringsvideo fra TikToks Live Creator-side opplyses det at betaversjon av den nye abonnementsløsningen skal lanseres 26.mai.

Legger en rekke funksjoner bak betalmur

På den samme siden finnes også videoer fra en rekke svært ulike TikTok-skapere, som informerer om at de er en del av programmet, og hvilke fordeler denne nye løsningen vil kunne ha for sine følgere. Ifølge TechCrunch inneholder porteføljen av skapere som skal ta betaversjonen i bruk alt fra gamere og vloggere, til musikere og dansere.

Utover at de nevner nye «emotes» spesielt laget for den nye betaversjonen, vektlegger de alle de nye livestream-chattene, som kun vil være tilgjengelig for abonnenter. Dette skal være trekkplaster for å seerne, men det skal også være en positiv fordel for skaperne å anvende abonnementsløsningen. Det skal nemlig komme med en «forutsigbar månedlig inntekt», skriver The Verge, og henviser til en kunngjøringsvideo fra en av de utvalgte TikTok-skaperne.

Chat kun tilgjengelig for betalende abonnenter

Skaperne tilknyttet betaversjonen vil kunne velge å gjøre LIVE-streamingen sin tilgjengelig «kun for abonnenter». Dette betyr i praksis at alle kan følge med på streamen, men kun betalende abonnenter kan kommentere underveis.

Det er ikke oppgitt for mye denne tjenesten vil koste, men noen av skaperne skal angivelig ha opplyst at prisene er sammenlignbare med Twitch og at inntektsandelen for TikTok er den samme som Twitch, skriver TechCrunch. Prisene for Twitch-abonnementer starter for øvrig på 4,99 dollar, eller rett under 50 kroner per måned, og de krever 30–50 prosent av abonnementsinntektene, opplyser de.