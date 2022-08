Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Øker ikke Xbox-prisen

Microsoft følger ikke Sonys eksempel.

Xbox Series X.

Torsdag ble det kjent at Sony øker Playstation 5-prisen i hele Europa med 10 prosent med umiddelbar virkning.

Nå svarer den største konkurrenten deres, Microsoft, at de ikke vil gjøre det samme for sin Xbox Series S eller Series X. Til nettstedet Windows Central sier selskapet følgende:

– Vår anbefalte utsalgspris for Xbox Series S vil fortsatt være 299 dollar, og for Xbox Series X 499 dollar.

Selskapet har heller ingen planer om å skru opp prisen for andre valutaer som euro eller pund, noe som betyr at Xbox-konsollene vil fortsette å koste det samme som da de ble lansert for snart to år siden.

Svaret betyr selvsagt ikke at ikke prisen kan øke på et senere tidspunkt. Microsoft presiserer at de hele tiden evaluerer tilbudet sitt. Det virker likevel ikke som Microsoft har noen bråhast i å følge Sony.

Lettere å få tak i Xbox

Her i Norge koster Xbox Series S omtrent 3100 kroner, mens den kraftigere Xbox Series X koster 5500 kroner. Begge har god tilgjengelighet og er på lager i mange butikker. Series S har til og med vært på ganske store tilbud gjennom sommeren, til priser ned mot 2500 kroner.

Microsoft Xbox Series S

Microsoft Xbox Series X

Situasjonen er en helt annen for Playstation 5. Konsollen er bare unntaksvis mulig å kjøpe fra de større elektronikkjedene til priser som ligner på den veiledende prisen fra Sony. Mesteparten av tiden finner du bare konsollen til mye høyere priser i butikker som spekulerer i at konsollen er mangelvare. I dag er beste pris i butikk med konsollen på lager 8000 kroner, og gjennom sommeren har den ofte ligget så høyt som 10.500 kroner, viser en prissjekk vi har gjort.

Her i Norge har PlayStation 5 blitt solgt for cirka 6000 kroner hos blant annet Komplett når de har den inne. Med Sonys varslede prisøkning kan vi i teorien regne med en økning på i hvert fall 500 kroner, men så er det selvsagt mulig at konkurranse mellom butikkene vil det annerledes.

– Vår pris nå er 5990 kroner. Komplett følger markedet som alle andre aktører, samtidig som vi skal tilby våre kunder lave priser, fortalte kommunikasjonssjef i Komplett, Kristin Hovland, til Tek.no da Sonys prisøkning ble kjent torsdag.

Playstation 5 med diskdrev.

Sony PlayStation 5 Digital Edition annonse Sjekk prisen

Skylder på inflasjon og valuta

– Vi ser høye globale inflasjonsrater, så vel som ugunstige valutatrender, som påvirker forbrukerne og skaper press på mange bransjer, forklarte Sony-sjef Jim Ryan.

– Basert på disse utfordrende økonomiske forholdene har vi tatt den vanskelige beslutningen om å øke den anbefalte utsalgsprisen for PlayStation 5.

Sonys prisøkning skal gjelde umiddelbart for Europa, Storbritannia, Kina, Australia, Mexico og Canada, mens Japans prisøkning ikke skjer før 15. september. I USA forblir prisen den samme, uten at Sony forklarte hvorfor prisøkningen ikke gjelder der også.