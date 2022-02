YouTube får nytt grensesnitt

Endrer mobildesign på både Android og iOS.

Slik skjer fullskjermmodus ut i dag, før endringene.

Mandag denne uken startet YouTube med en utrulling av et nytt brukergrensesnitt for iOS og Android, som skal gjøre det enklere å reagere til videoer mer aktivt.

Den nye oppdateringen gjelder kun hvis du ser på videoene i fullskjerm. I portrettmodus skal det ikke være noen forskjell, melder The Verge.

Men i fullskjerm-modus er det tydelige forskjeller. Blant annet skal tommel-opp,- og ned gjøres tilgjengelig i et panel nederst i vinduet, lett synlig for brukeren, fremfor å gjemmes bort under «andre videoer» slik det har vært til nå.

I tillegg vil du kunne aktivt se og delta i kommentarfeltet til videoen, uten å måtte gå tilbake til portrett-modus. Med den nye oppdateringen skal kommentarfeltet kunne velges direkte fra panelet, som da vil sprette inn på høyre side av skjermen.

Oppdatering ikke tilgjengelig for alle enda

Selv om en rekke personer melder at de har mottatt oppdateringen, er det foreløpig usikkert når den vil bli tilgjengelig for norske brukere.

Dessverre har ingen i Tek-redaksjonen fått testet de nye funksjonene, da vi foreløpig ikke har mottatt oppdateringen.