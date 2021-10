Nye Switch: Mindre kjøling og vanskeligere å reparere

Ifixit har tatt en titt på innsiden av OLED-varianten av Switch.

Ny og gammel Switch.

Som alltid når det kommer nye elektroniske dingser har fiksesiden iFixit tatt en titt på innsiden av nye Nintendo Switch OLED.

Og der fant de flere interessante endringer.

Som du kan se i toppbildet har mange deler blitt redesignet og flyttet på, og hovedgrunnen til dette later til å være hengselen til den nye foten bakpå Switch OLED.

Denne foten er mye større enn den som fantes i eldre modeller, og dekker hele baksiden av konsollen. Dermed måtte det også bli plass til store hengsler på begge sider, noe som presset batteriet lenger inn mot midten og krevde en sammenstilling av flere tidligere separate deler på motsatt side.

Det sistnevnte er en av grunnene til at nye Switch OLED får 7/10 i iFixits poengsystem, mot 8/10 i forrige modell.

Mindre kjølekomponenter

Endringene inkluderer også nedskalerte kjøleelementer, inkludert både vifte, kjølerør og overflatemateriale. Hvorvidt dette vil påvirke ytelsen nevneverdig gjenstår å se, men antageligvis kommer det samtidig som optimaliseringer til både programvare og maskinvare – og det er slett ikke uvanlig at produsenter tar slike grep i oppdaterte modeller. Vi så det også i Sonys nye Playstation 5 nylig.

Ny og gammel Switch-innmat.

En annen ting iFixit påpeker er at det nå er flere antennekabler spredd rundt i konsollen, og på mer upraktiske steder enn tidligere. Noen har også skjør teip som festemateriale.

Nettsiden spekulerer i at dette vil gi bedre tilkobling for blåtann og wifi, men medgir samtidig at det gjør det noe vanskeligere å reparere Switch OLED enn tidligere generasjoner.

Det er uansett lett å både åpne Switch OLED og å fjerne skjermen; det er kun skruer og litt lim som holder alt sammen. Sistnevnte fjernes visstnok lett om man vil ta av skjermen i front, og utgjør ingen stor hindring for reparasjon.

