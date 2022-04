Forbrukerrådet og NAF vil ha nye krav: - Må bli enklere å betale

Vil ha én felles betalingsløsning for elbillading.

JUNGEL: Det finnes ingen felles betalingsløsning for de tusener av ladestasjoner som har vokst frem rundt om i Norge. NAF og Forbrukerrådet mener det må stilles nye krav til ladeoperatørene.

2. mai er fristen for å levere innspill til regjeringens nye ladestrategi, og tilbakemeldingen fra Forbrukerrådet og NAF er krystallklar: Brukervennligheten har store mangler. De er bekymret for dagens situasjon med elbil-lading

– Dette haster. I dag er det altfor komplisert å hurtiglade, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

– Det er et virvar av teknologier, betalingsmetoder og prismodeller – og summen av alt dette viser at det må bli enklere. Elbilrevolusjonen er godt i gang, så da må det bli enklere å betale, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Nye elbil-eiere kan lett få bakoversveis på sine første ladeturer. For noen hurtigladere tar vipps, kort eller sms, andre app eller brikke. Om du er medlem hos hvert selskap, kan også påvirke prisen.

Regjeringen må komme med en ny ladestrategi i løpet av 2022 – og har bedt om innspill til løsninger.

Het debatt om kort-krav

– Det er behov for enten å strukturere det, eller at man legger seg på et felles minimum, for eksempel kortbetaling på alle hurtigladere. Så man har et betalingsmiddel som alle besitter, sier Iversen i Forbrukerrådet.

Han ser at forbrukere stusser over logikken: Selv på noen av Norges minste turisthytter kan du få betalt en vaffel med kort, mens elbil-ladere i store byer kan kreve medlemskap eller apper.

– Det er ikke noe i veien for å bruke apper eller brikker i tillegg, men man bør legge seg på et felles minimum, for eksempel kortbetaling, sier Iversen.

Krav om kortbetaling på alle ladestasjoner er dog kontroversielt i deler av bransjen, fordi det kan bli både dyrt og vanskelig å ettermontere terminaler på alle hurtigladere. Samtidig har flere bransjeforsøk på å få til én felles ladebrikke for alle stasjoner feilet, fordi ikke alle tilbyderne har villet åpne sine nett og være med.

– Vi ønsker velkommen alle tiltak som kan gjøre det enklere å betale, men det vil være en ganske lang og tung prosess hvis man skal pålegge ettermontering av kortterminaler på 4000 ladestasjoner, mener Ryste i NAF.

IRRITASJON: Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF sier det skaper irritasjon og venting ved ladestasjonene når folk må bruke tid på å registrere seg i nok en app før de får ladet. «Slik kan det ikke fortsette», understreker hun.

I sitt innspill til regjeringen skriver NAF et pålegg om kortbetaling kan bli både «tidkrevende, kostbart og lite fremtidsrettet». De foreslår en annen løsning.

Vil kreve at selskapene åpner opp

Nå har ulike aktører sine egne digitale betalingssystem – som ikke snakker med hverandre. NAF mener politikerne må pålegge aktørene å åpne opp nettene sine. Da kan du for eksempel registrere deg med brikke eller app hos ett selskap – og bruke den til å lade hos alle.

– Da kan det raskt komme på plass en felles digital betalingsløsning. Det tror vi vil fungere mye bedre og være enklere, sier Ryste i NAF.

De mener ikke problemet med dagens ladekaos er selskapene bruker digitale løsninger, og påpeker at Vipps har blitt en plattform folk fra alle aldre mestrer. De mener hovedproblemet er så mange ulike betalingsløsninger.

– Det kan ikke være slik det er i dag, det er altfor komplisert, understreker NAF.

