Nå snakker Android- og Apple-meldinger bedre sammen

Støtter endelig «reaksjoner».

«Reaksjoner» fungerer bedre mellom iPhone og Android-mobiler nå.

Google har akkurat annonsert at en overhaling av meldingsappen deres er på vei. En av de kjekkeste endringene vil du som har venner med iPhone få merke.

For endelig får Androids meldingsapp mulighet til å vise såkalte «reaksjoner» Apple-brukere lenge har kunne bruke for å gi hverandre lynraske svar på hverandres meldinger. Da i form av en håndfull forhåndsdefinerte emojier, som tommel opp, utropstegn, spørsmålstegn eller «hjerte».

Om en iPhone-bruker sender en Android-bruker en slik reaksjon i dag, får sistnevnte bare opp en litt rar melding om at hen har «likt» eller «satt hjerte» ved meldingen ens.

På to iPhoner, eller to Android-telefoner, dukker emoji-reaksjoner opp nærmest som et klistremerke på hver melding, noe som skaper en mer oversiktlig og kompakt samtale.

Fremover vil reaksjoner vises på denne måten selv når det er en iPhone og en Android-telefon som kommuniserer med hverandre.

Pass opp for misforståelser

Noen «fullgod» løsning er det likevel ikke. Selv etter oppdateringen bør iPhone-brukere være klare over at «hjerte»-reaksjonen eller «utropstegn»-reaksjonen deres vil dukke opp som henholdsvis «ansikt med hjerteøyne» og «ansikt med åpen munn» for Android-brukere. Her ligger dermed veien vid åpen for en rekke misforståelser i tiden som kommer.

Ikke send hjertereaksjon til noen i sorg, for eksempel.

Forklaringen på denne litt halvveis implementeringen er at løsningen er «hacket til» av Google etter at de ikke har klart å overtale Apple til å bruke den mer standardiserte RCS-protokollen som de selv gjør for overføring av meldinger. Apple bruker sine egen iMessage-protokoll når to Apple-enheter kommuniserer med hverandre, og faller tilbake til den gamle SMS-protokollen om en av enhetene ikke er deres egne. Det er altså i praksis en SMS Googles meldinger-app må tolke og gjøre om til en reaksjon.

Bedre videoer til iPhone-brukere

Google lover også forbedringer når et kommer til videodeling gjennom meldingerappen. Først ved å integrere videobiblioteket tettere appen, og deretter sørge for at mottagere med en iPhone kan se videoer i høyere kvalitet enn i dag.

I dag klarer ikke Google å overføre høykvalitetsvideo til iMessage-brukere via RCS-standarden de bruker, så i disse tilfellene vil de sende en link til Google Photos på nett der filmer kan sees i full oppløsning. Google forteller at de vil innføre samme praksis for høyoppløste bilder senere.

Lover renere meldingsinnboks

En annen endring som absolutt alle med Android-telefoner snart vil merke er muligheten til å filtrere personlige meldinger fra jobbrelaterte meldinger.

I tillegg varsles to endringer som først kommer for amerkanske brukere, men som sikkert finner veien hitover med tiden: at meldingerappen minner deg om venners bursdager, og gir deg muligheten til å automatisk slette samtaler fra gitte nummer etter et døgn, noe som for eksempel kan være nyttig for å kvitte seg med engangspassord og lignende.

Om du bruker selskapets «Emoji-kjøkken», den artige funksjonen som lar deg kombinere to eller flere emojier til et klistremerke du kan sende, har Google godt nytt: nå utvider de antallet kombinasjoner til å gjelde over 2000 symboler.

Oppdateringen til meldingerappen rulles ut fortløpende til Android-brukere, og noen funksjoner kommer først til andre områder enn Norge.

Du kan lese mer om oppdateringene hos Google.