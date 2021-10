Dette sa Apple ikke noe om

Selskapets nye toppmodell kan lade raskere enn før.

Apple har nylig hatt sin årlige lansering av nye mobiltelefoner, og i kjølvannet har mobiltestere fått se nærmere på de fire nye iPhone-modellene. Nå er det oppdaget at toppmodellen har fått en oppgradering Apple ikke sa noe om. Det viser seg at Apple har skrudd opp hvor mye effekt iPhone 13 Max Pro kan ta imot lading med.

Det er YouTube-kanalen ChargerLAB som har tatt en nærmere kikk på hvor raskt iPhone 13 Pro Max lar seg lade opp. Og for å gjøre det har de tatt en rekke ulike ladere, både originale og tredjepartsmodeller, for å se hvor mye watt telefonen tar til seg fra de ulike.

Opptil 27 watt

I videoen ser vi at YouTube-kanalen bruker en digital måler som viser hvor mye watt telefonen henter til seg.

Hittil har det vært foregående iPhone 12 Pro Max som har vært best på dette blant Apple sine telefoner. Selv om det viste seg at trådløs lading med MagSafe ikke nødvendigvis ga de beste resultatene, kunne du likevel oppnå over 20 watt med kabel og Apple sin egen 30w-lader.

Med den nye generasjonen viser det seg at Apple har skrudd opp muligheten for å lade med mer effekt, slik at du nå kan forvente opp mot 27 watt. Det betyr at du trolig kan lade raskere enn noen gang.

Men det betyr ikke at mobilen vil ta imot så høy effekt hele ladeperioden igjennom. Apple Insider peker på en Twitterbruker som har gjennomførte en tilsvarende test, hvor mobilen lot seg lade i 27 minutter på maks effekt. Mens den totalt brukte 86 minutter før den var helt fulladet.

Og det høres riktig ut. Mobiler har nemlig for vane å la seg lade raskest mellom 30 og 80 prosent, mens det grunnet varmeutvikling og andre hensyn til batteriet levetid, bruker langt lengre tid på de siste prosentene opp mot fulladet.

Ikke kraftigst på markedet

Apple har ofte vært litt konservative hva gjelder å redusere ladetiden. Du skal ikke mange år tilbake før 5 watt var det maksimale mobilene tok til seg. Og selv om 27 watt nå begynner å sette litt fart på ting, er det likevel en del andre produsenter som er et par hakk hvassere.

Når slike ladetester utføres sjekkes det maksimale antallet watt som telefonen kan motta, men også hvor mange prosent du kan lade på en halv time. Og her har produsenter som Asus og OnePlus telefoner som kan motta opp mot 65 watt under kortere perioder.

Den beste av dem alle, skal vi tro denne testen fra Toms Guide, er OnePlus 9 Pro. Den er kapabel til å lades 99 prosent opp på 30 minutter. Omtrent tre ganger så raskt som Apple sin nye toppmodell bruker på å fullades.

Sammenligner vi med for eksempel Samsung sin nyeste Galaxy S21 Ultra-modell, kan denne lades med 25 watt og vil klare 56 prosent på 30 minutter.

