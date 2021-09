Komplett endrer: Skal vise brukeranmeldelser overalt

Snur seg raskt om etter kritikk.

Torsdag ettermiddag skrev Tek.no om at brukeranmeldelser på Komplett.no ikke alltid er synlige. Har et produkt en lavere score enn 4 av 5, ble det ikke vist på butikkens kampanjesider, selv om de fortsatt var tilgjengelig på produktsider og produktoversikter.

Saken skapte mye engasjement i kommentarfeltet og innboksen vår. Nå snur Komplett, og lover å gjøre brukeranmeldelsene synlige på tvers av hele nettbutikken.

– Vi endrer gjerne!

Det skriver Kompletts kommunikasjonssjef Kristin Hovland i en e-post til Tek.no:

VG og Tek satte nylig søkelys på hvordan Komplett har organisert sin hjemmeside. Vi endrer gjerne og lover å få alle stjerner frem, også på våre kampanjenettsider.

Brukeranmeldelser er svært viktig for Komplett og vi skulle ønske at våre kunder skrev mange flere. Vi har lagt vekt på å gi brukeranmeldelsene stor plass slik at det er enkelt å finne de på produktsidene. Når vi så blir spurt om vi bevisst skjuler anmeldelser med få stjerner så er det direkte feil, fordi alle brukeranmeldelser ligger uredigert på produktsidene. Det som derimot er korrekt er at når vi lager kampanjesider på nettstedet viser vi frem omtaler som gir fire stjerner eller mer, men i det øyeblikk en kunde trykker på et produkt bringes han til produktsiden der brukeranmeldelser ligger godt synlig. Som nevnt er brukeromtaler viktige verktøy for oss og våre kunder, derfor vil vi la et produkts brukeranmeldelser bli synliggjort også på kampanjesidene, slik at kundene ikke bør klikke seg videre for å sjekke dette.

Allerede iverksatt

Endringen ser allerede ut til å være iverksatt. Tar vi en titt på kampanjesiden for «Back to Gaming», ser man nå et minnekort med 2,5/5 i score, og et par hodetelefoner med 3,5/5. Tidligere var begge disse karakterene skjult på kampanjesiden.

Det gjelder også resten av produktene vi poengterte i den opprinnelige artikkelen.

Nå vises alle stjernerangeringene på kampanjeforsiden, uansett om de er lave eller høye.

