Nå slutter Apple å selge disse iPhonene

Tre iPhoner forsvinner fra sortimentet.

Farvel, iPhone 12 Pro!

Tirsdag kveld var det Apples store lanseringsfest, hvor de blant annet slapp fire nye iPhoner. I kjent stil betyr det også at Apple dropper salget av eldre modeller kort tid etter.

Denne gangen er det iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max og iPhone XR som forsvinner fra hyllene.

Du vil derimot fortsatt ha tilgang på iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 og iPhone SE.

Det er ikke uvanlig at de ekstra dyre Pro-versjonene forsvinner ut når nye lanseres, selv når det kun har hatt ett års levetid. Sannsynligvis fordi de blir direkte konkurrenter til de nyeste modellene. I tilfellet iPhone 12 og 13 er de eksempelvis utseendemessig svært lik, men innmaten har fått seg en real oppgradering.

Farvel til XR

Det er nok ikke kjempeoverraskende at XR nå forsvinner ut.

iPhone XR ble introdusert i 2018 som et billigere alternativ til XS-modellene, som i motsetning til sine dyrere søsken hadde et rimelige LCD-panel, fremfor OLED. Den gang mente vi at dette var en telefon for de aller fleste.

Med XR kunne vi offisielt takke farvel til den gode gamle hjemknappen, som preget iPhonene siden start, for ikke å snakke om tapet av jack-inngang på telefonene.

Lavere priser

Med fire nye iPhone-modeller inn, og tre på vei ut, er det også et par prisjusteringer på plass.

Apples iPhone 11 starter nå på 6290 kroner hos Apple, men selges hos en rekke nettbutikker for 5990 kroner.

iPhone 12 og 12 mini skal Apple ha henholdsvis 8490 og 6990 kroner for - cirka 1500 ned fra sitt opprinnelige prispunkt - men også disse fåes kjøpt for en lavere pris i andre nettbutikker. Spesielt iPhone 12 er billigere hos en rekke nettbutikker, hvor du sparer en hel tusenlapp på å kjøpe et annet sted enn Apple.

Apple iPhone 11 64GB annonse Sjekk prisen

Apple iPhone 12 64GB annonse Sjekk prisen

Apple iPhone 12 Mini 128GB annonse Sjekk prisen