Netflix kan få reklame

Vurderer nye tiltak etter enormt brukerfall.

Netflix vurderer for første gang å tilby billigere abonnement med reklame. Det kommer som en konsekvens av at de for første gang har mistet brukere.

Dette fremkommer av Netflix nylig lanserte kvartalsmelding.

– Vår inntektsvekst har avtatt betraktelig, skriver administrerende direktør, Reed Hastings, i meldingen og går videre til å forklare hvordan de kan ha bedre inntjening.

Netflix positive til reklameinkludering

Ifølge The Next Web er en av konsekvensene av manglende vekst, at Netflix nå vil implementere reklame.

Blant annet siterer de Hastings, i forbindelse med kvartalsintervjuet, som skal ha erkjent at han i utgangspunktet er i mot reklame, og heller ønsker rene abonnementsløsninger. Likevel uttaler han samtidig at:

– Men så mye som jeg er en fan av det, er jeg en større fan av forbrukernes valg, og det er veldig fornuftig å la forbrukere som ønsker å ha en lavere pris og er reklametolerante få det de vil ha.

Med andre ord åpner Netflix stadig dørene for muligheten til å inkludere reklame for å kunne senke prisene på abonnementene.

Ekstrakostnad for deling av konto

Hastings peker på at en av grunnene til manglende inntektsvekst er at stadig flere deler kontoen sin utenfor husholdningen. Dette betyr følgelig at det er færre betalende brukere, selv om de likevel anvender Netflix.

Netflix har tidligere uttalt at de vurderer å øke kostnaden for å dele utenfor husholdningen, og begynte å teste en betalingsløsning hvor du legger til ekstra brukere som ikke bor sammen med deg, på kontoen din.

Prosjektet startet i fjor og er foreløpig kun forbeholdt områdene Chile, Costa Rica og Peru, fordi de ønsket å undersøke nytteverdien» av å ta betalt ekstra for denne tjenesten her, før de eventuelt implementerte dette andre steder.

Har mistet brukere for første gang

Dette er første gang Netflix har mistet brukere på ti år, skriver BBC.

Blant de største tapene er naturlig nok brukerne i Russland, som ligger på hele 700.000 brukere. Men det er også et like stort tap fra Canada og USA, hvor de har mistet 600.000 brukere.

Justert for nye brukere endte de opp med en total nedgang på 200.000 brukere.

I kvartalsmeldingen forklarer Hastings at dette var å forvente på bakgrunn av prisjusteringer de har gjort.

Kort tid etter brukerflukten ble kjent stupte aksjene med så mye som 25 prosent.