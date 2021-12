Fant spionfly på Google Maps

Du kan finne ganske mye rart ved å titte rundt på Google Maps, men sjeldent noe så uvanlig som dette. Reddit-brukeren Hippowned fant tilfeldigvis et fly da han kikket rundt i karttjenesten, og ikke hvilket helst som fly. Men et «hemmelig» spionfly i det amerikanske forsvaret.

Flyet som hadde blitt avbildet av en satellitt var en Northrop B-2 Spirit, som også bare går under navnet «Stealth Bomber». Flyet er spesiallaget for å kunne fly uten å oppdages av radar og antiluftskyts.

Avbildet i ødemarken

Satelittbildet på Google Maps viser flyet mens det flyr igjennom et øde område av Missouri i USA.

Er du lysten på å finne flyet selv så skal koordinatene være:

39 01 18.5N 93 35 40.5W

Husk å huke av for at du vil se satelittbilder og ikke bare kartdata, så får du opp bildet av militærflyet.

Viser en slags silhuett

B-2-flyet kan fly i hastigheter opp mot 1010 kilometer i timen ifølge Wikipedia.

Nøyaktig hvilken hastighet flyet hadde da bildet ble tatt er uvisst. Men bildet avslører likevel at det ikke sto på rolig på bakken da bildet ble knipset.

For du ser flyet som en slags silhuett i fire ulike farger. Og du kan se hvor varmen fra motorene slippes ut i to rette strømmer bak flyet. Annet enn det er det lite som gjør det mulig å identifisere flyet utover det at den har et helt særegen utforming.

(Kilde: Reddit, Wikipedia)

