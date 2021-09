Stadig problemer med Telenors T-We-tjeneste

Rammede kunder kan be om prisavslag, mener Forbrukerrådet.

Søndag kveld begynte Telenor å få problemer med noen av sine IT-systemer. Feilene i disse systemene har også lagd trøbbel for et ukjent antall T-We-kunder. T-We er Telenors «smarte TV-tjeneste» som gjør det mulig å både se direkte-TV og strømme programmer via et arkiv.

Etter snart tre døgn er feilen fremdeles ikke fikset, noe som har ført til at en rekke kunder er både frustrerte og oppgitte. Telenor selv er relativt ordknappe.

– Kan ta noen dager

Anders Krokan i Telenor.

– Feilrettingen av IT-utfordringene går som planlagt. Utover det er situasjonen lik det Telenor tidligere har kommunisert, får Tek.no vite onsdag ettermiddag av pressesjef Anders Krokan i Telenor.

Og det Telenor tidligere har kommunisert, er at direkte-TV for det meste skal fungere som normalt via dekoderen. Samtidig er det viktig at man ikke tar strømmen eller starter boksen på nytt. For kunder som faktisk har mistet tilgangen til direkte-TV, har Telenor satt opp en midlertidig strømmeløsning. Tilgang til den finner du her på Telenors hjemmesider.

For ifølge Krokan er det stadig en del datasystemer som må fikses på:

– Våre T-We-kunder må dessverre belage seg på at dette kan ta noen dager før tjenesten fungerer helt som normalt. Vi vet hvor viktig TV og underholdning er for våre kunder, og vi er svært lei oss for at T-We ikke fungerer som forventet akkurat nå.

Erstatning kan bli aktuelt

Flere av kundene på tjenestens Facebook-sider tar til orde for at den lange nedetiden bør utløse en form for kompensasjon fra Telenor. Det ønsker ikke selskapet å ta stilling til akkurat nå.

– Når det gjelder kompensasjon, har vi akkurat nå fokus på å få alt på plass igjen i T-We, så kommer vi tilbake senere vedrørende dette, sier Krokan i Telenor.

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Hos Forbrukerrådet er de på sin side ganske sikre på at dette kan bli aktuelt.

– Det følger direkte av vilkårene at kundene har krav på kompensasjon ved midlertidig bortfall av tjenestene. Dette følger også av alminnelig kontraktsrett, da det foreligger et avvik fra det avtalte. For kundene vil det bli snakk om et forholdsmessig avslag i prisen for tiden avviket pågikk, får Tek.no vite av Thomas Iversen, som er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Han kan videre opplyse om at et midlertidig bortfall på noen få dager normalt sett ikke gir rett til å heve hele avtalen. Samtidig er det vanskelig å si noe eksakt om dette, da det må vurderes ut ifra lengden på avbruddet, om det skjer flere ganger på kort tid og hvilke tjenester som omfattes.

Men Iversen er klar på at kundene i dette tilfellet kan be om kompensasjon:

– Kundene kan kontakte Telenor og be om forholdsmessig reduksjon i abonnementsavgiften. Dersom de avvises på dette kan sakene bringes inn til Brukerklagenemnda for elektroniske tjenester, forteller han.

Les også Telenor ringes ned etter svindelbølge