Facebook fjerner mulighet til å spore vennene dine

Men fortsetter å spore posisjonen din.

Facebook fjerner muligheten for å se «venner i nærheten», sammen med en rekke andre posisjonsfunksjoner. Men dette betyr ikke at de slutter å spore deg.

På torsdag kunne en rekke medier melde at funksjonen «Venner i nærheten», som da altså skal la deg dele posisjonen din med venner, skal avsluttes innen måneden er omme. Ifølge flere hevder selskapet at informasjon knyttet til funksjonene også skal slettes fra Facebooks egne servere.

Det fremstår usikkert hva som er årsaken til avgjørelsen, men flere brukere har fått varsler om funksjonens utrulling i sine Facebook-apper for iOS og Android. Samtidig med avslutningen av «Venner i nærheten» skal også andre funksjoner, som også bruker posisjonsdata, fjernes. Inkludert værvarselet, skriver 9toMac, som har gjengitt Facebooks eget skriv:

– Informasjon du delte som ble brukt til disse opplevelsene, inkludert posisjonslogg og bakgrunnsposisjon, vil slutte å samles inn etter 31. mai 2022, selv om du tidligere har aktivert dem.

Derimot skal posisjonshistorikken, som bruker posisjonen din for å danne et kart over steder du har besøkt, være tilgjengelig for nedlasting frem til 1. august 2022, skriver 9toMac. Deretter skal denne dataen altså bli slettet.

Fortsetter likevel å samle inn posisjonsdata

Men selv om mye nå kan se ut som det blir slettet, betyr ikke dette at Facebook slutter å samle inn posisjonsdata på brukerne sine. Faktisk opplyser de, ifølge flere, om at de vil fortsette å hente inn posisjonsdata for andre henseender. Slik som i kommunikasjonen med andre eller metadataen til bilder du laster opp, skriver News9.

Du skal likevel kunne slå av Facebook-appens tilgang til din posisjon via telefonens personverninnstillinger.