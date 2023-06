Steam har fått en fullstendig overhaling

Har fått en rekke nye oppdateringer.

Steam har fått en rekke nye oppdateringer. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Tilbake i april annonserte Steam at de skulle gi plattformen en ordentlig overhaling. Nå er oppdateringene ute av beta, og en rekke visuelle og praktiske oppdateringer er på plass.

Det har vært store forventninger til Steam-oppdateringen, etter at Valve i april gjorde det klart at de ikke bare ønsket en enkel visuell oppdatering av plattformen.

Istedenfor la de ambisjonsnivået høyere for å gjøre hele brukeropplevelsen bedre. Skal vi tro andre som har brukt siden aktivt, har de i stor grad lykkes med det.

Ta notater mens du spiller

Notatene i høyre hjørnet er festet, slik at du kan se dem mens du spiller. Kamera Steam

Steam har blant annet implementert en helt ny funksjon, nemlig notater - eller «merknadsfunksjon» - som er synlig mens du spiller. Altså, du vil kunne notere underveis, og så vil notatet ville være tilgjengelig for deg på skjermen hele veien - i et vindu du selv kan velge om skal være transparent eller ei.

Notatene vil også synkroniseres på tvers av maskiner du spiller på, og er også tilgjengelig i offline-modus.

Største andelen av oppdateringer på Steam kommer i form av usynlige deler. De har nemlig forandret hvordan kode deles på tvers av skrivebordsklienten, Big Picture-modus og Steam Deck. Den delte kodebasen gjør at oppdateringer vil gjøre seg gjeldende samtidig på tvers.

Men det er selvsagt ikke slik at oppdateringen er uten noen form for visuelle forbedringer. Steam har i praksis fått et ganske nytt utseende, og fått en rekke oppdateringer for dialogvinduer, menyer, skrifttyper og farger.

Blant annet skal både overskrift og bunntekst, innstillinger og skjermbildebehandling være blant de visuelle partiene som har fått et nytt utseende.

15. juni 2023, 14:51

