Amerikansk delstat begrenser barn og unges tilgang til sosiale medier

Den amerikanske delstaten Utah har vedtatt en ny lov som begrenser barn og tenåringers tilgang til sosiale medier.

Barn og tenåringer i delstaten skal fratas tilgangen til sosiale medie-apper som for eksempel TikTok – om de ikke kan vise til samtykke fra foreldre eller foresatte.

Ungdommene ilegges også andre begrensninger i det som er det første lovverket av sitt slag i USA.

Guvernør Spencer Cox skrev torsdag under på loven, der barn under 18 år forbys å bruke sosiale medier mellom klokken 22.30 og 6.30. Det innføres også aldersverifisering for alle som vil bruke sosiale medier i delstaten.

Lovverket åpner døren for søksmål på vegne av barn som hevder å ha blitt påført skader etter bruk av sosiale medier.

Hensikten med loven er å beskytte barn og unge fra å lures inn i apper som myndighetene mener kan være avhengighetsskapende og hvor reklame er rettet mot barn og unge.

Sosiale medier-selskaper ventes å anlegge søksmål før loven etter planen skal tre i kraft i mars 2024.