Tesla etterforskes for «Autopilot»-påstander

Minst tolv Autopilot-krasj skal være under lupen.

Har folk for stor tillit til kjøreassistenten Autopilot, og er det Tesla som har gitt dem den tilliten? Det er noe av det som visstnok undersøkes i forbindelse med flere ulykker i USA nå.

Har Tesla og Elon Musk gitt bilkunder en overdreven trygghet på Autopilotens evner? Det er spørsmålet amerikanske myndigheter ifølge Reuters prøver å ta stilling til.

Etterforskningen handler om minst tolv ulykker med Teslas Autopilot-system skrudd på, der flere av dem har vært dødsulykker. Undersøkelsene pågår etter sigende både i California og på føderalt nivå.

Hverken Tesla, Musk eller amerikanske myndigheter har kommentert påstandene, som ifølge nyhetsbyrået stammer fra tre personer som kjenner prosessen.

Les også Norske myndigheter om Autopilot: Mulig sikkerhetsrisiko

Etterforsket siden i fjor

Kriminaletterforskningen skal ha blitt åpnet av justisdepartementet i fjor, men ble ikke gjort kjent for omverdenen.

Bilprodusenten og dens svært oppmerksomhetsglade sjef har snakket svært mye om selvkjøring og førerassistenter opp gjennom året. Reuters melder for eksempel at Tesla-sjefen Elon Musk i 2016 meldte at deres Autopilot «antakelig var bedre enn en menneskelig sjåfør».

Musk har også sagt at en menneskelig sjåfør med Autopilot angivelig kjører tryggere enn et menneske i en annen bil uten Autopilot.

Les også Tesla trekkes for retten av Tyskland

Kritikk av Autopilot

Det har likevel vært kritikk rundt Autopilot-funksjonen. En profilert kritiker av måten løsningen blir markedsført på har vært Apple-grunder Steve Wozniac. Han mener løsningen er oppskrytt og at Tesla har villedet folk.

Ulykker der funksjonen har stått på har også blitt behørig dekket av medier når de har skjedd.

Samtidig har Autopilot blitt omtalt som forløperen til selvkjørende Teslaer, og de fleste av selskapets ulike generasjoner biler har hatt tilbud om en eller annen form for maskinvarepakke som i fremtiden skulle kunne bidra til at selvkjøring blir et faktum.

Full selvkjøring prøves ut

Foreløpig er FSD, eller full self driving, tilgjengelig som betatest i enkelte land. I starten måtte også Tesla-eiere som ville ha tilgang på funksjonen bevise at de kjørte forsiktig gjennom sin kjørehistorikk for å få tilgang på knappen som aktiverte funksjonen.

I 2021 lovet Elon Musk at selvkjøringsløsningen var på vei til Norge «snart», men enn så lenge har den ikke dukket opp. Ei heller har den såkalte «Smart Summon»-funksjonen der bilen kan navigere parkeringsplasser for å plukke deg opp blitt aktivert her til lands.

Full self driving-løsningen er imidlertid en vesentlig mer omfattende funksjon enn Autopilot, der bare sistnevnte foreløpig er tilgjengelig her på berget.