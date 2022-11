Advarer mot «Amazon»-svindel

Telenor sier det er et voksende problem.

Niklas Plikk og NTB

Vær på vakt om du mottar et anrop fra et ukjent, norsk mobilnummer der noen utgir seg for å være fra Amazon, advarer Telenor.

– I det siste har vi fått mange henvendelser om denne typen svindel. Det gis inntrykk av at det ringes fra Amazon, men det kunne like gjerne vært Microsoft, som mange har opplevd tidligere, sier senior sikkerhetsrådgiver Thorbjørn Busch i Telenor.

Hevder du har kjøpt en dyr dings

Han forklarer at de som ringer for eksempel hevder at det er registrert en bestilling på en dyr iPhone i ditt navn.

– Når du bekrefter at det ikke stemmer, tilbyr de å hjelpe deg å kansellere bestillingen, og det er da det er lett å la seg lure, forteller Busch.

Under påskudd av å skulle hjelpe deg, ber den som ringer deg om å laste ned en app. Den siste tiden er det spesielt appen AnyDesk som har vært de kriminelles foretrukne verktøy – men det er kjent at også programmer som TeamViewer har vært misbrukt til samme type svindel.

Dette er i virkeligheten et verktøy som gir de kriminelle mulighet til å se alt du gjør på mobilen din. Dersom du har Android-telefon vil de også kunne overstyre telefonen din og for eksempel endre passord, sier Busch.

Slik unngår du å bli svindlet

Tidligere har Tek.no snakket med Jørund Heimholt, som driver nettstedet Datahjelperne.no. Han har sett en rekke måter vanlige folk lar seg lure av ulike svindeltyper, og ga oss en håndfull generelle tips som kan hjelpe deg mot å bli svindlet:

Kildesjekk alltid. Spør venner og familie. Sjekk avsender, enten det er en e-post, SMS eller en nettadresse.

Ikke la deg lure til å trykke på «unsubscribe»-knappen nederst i en svindel-e-post heller. Da får du bare mer svindel-e-post tilsendt, siden du i praksis gir beskjed om at du har en aktiv e-post-adresse.

Vær kritisk. Søk etter kunnskap på alt du er usikker på.

Er du usikker – kontakt tjenesten eller leverandøren direkte.

Søk via Google eller Facebook for å se om andre har fått samme type e-post