Kan slå fast: flere gode tilbud i år enn i fjor

Butikkene har ikke plass til alle varene, så de må ut.

Kamera Lise Åserud / NTB

Mange prisbevisste ser frem til tilbudene som tradisjon tro dukker opp mot slutten av november.

De siste årene har vi imidlertid sett at butikkene ikke klarer å holde seg til Black Friday eller Black Week, med salg hele uka gjennom.

Allerede torsdag før Black Week har det blitt helt vanlig for butikker å kickstarte salgene sine. Slik som også var tilfelle i år.

Og Norgessjef Christoffer Reina i prissammenligningstjenesten Prisjakt bekrefter:

Ja, tilbudene er bedre i år enn i fjor.

13 prosent gode tilbud

– Av totalt 3,8 millioner tilbud vi har registrert hos oss var 13 prosent lavere priset nå enn de foregående 30 dagene, forteller Reina.

Tilsvarende tall for fjoråret var 11 prosent, noe som betyr at det er litt flere gode tilbud i år.

Norgessjef Christoffer Reina i prissammenligningstjenesten Prisjakt. Kamera Bo Mathisen/Prisjakt Norge.

Det sagt betyr ikke dette at tingene som er på gode tilbud nå aldri har vært enda billigere. Om vi utvider fra å bare sammenligne mot de siste 30 dagene får vi vite at 7 prosent av torsdagens tilbudsvarer ikke hadde vært billigere så langt i år.

Snittrabatten på tilbudsvarene skal ifølge Prisjakt ha økt fra 8,5 prosent i fjor, til 9 prosent i år. Det virker kanskje ikke så mye, men da skal vi huske at prisveksten generelt har gjort de fleste varer dyrere siden sommeren.

For å gjøre det litt mer konkret, så har vi i Tek.no også lagt merke til flere gode tilbud. I vår tilbudsoversikt har vi håndplukket 64 gode tilbud på fredag denne uken, mot 34 på samme tid i fjor. Altså nesten dobbelt så mange tilbud på faktisk gode produkter.

– Fordel å starte tidlig

– Sett fra butikkenes side er det klare fordeler med å starte Black Week tidlig da man som «førstemann ut» blir mer synlig og flere forbrukere går å venter på at Black Week skal komme i gang. Det er også viktigere enn noen gang for butikkene å vinne julegavebudsjettet og selge ut det man har på lager, som generelt er fullere i år enn i fjor. Dette kombinert gjør at man har høyere rabatter under en lengre periode.

– Ut ifra vår statistikk kan vi se en noe høyere varebeholdning i år. Kombinasjonen med lavere kjøpekraft blant nordmenn gjør at butikkene må ha ekstra gode rabatter for å vinne forbrukeren over til dem.

Prisjakt har gjort en stikkprøve på tre varekategorier. Blant annet viser det seg at andelen grafikkort på lager økte med 121 prosent mot november i fjor, mens dataskjermer og sykler på lager økte med henholdsvis 27 og 20 prosent mot samme periode i fjor.

Sier overfylte varelagre fører til ekstra gode tilbud

– Butikkene bestiller varer ofte lang tid i forveien slik at de kan møte den kommende etterspørselen på markedet. I år har nordmenn blitt rammet av høyere renter, dyrere drivstoff, strøm og matpriser. Det har gjort at vi har en langt lavere kjøpekraft og flere butikker har mer på lager enn de så for seg.

En som støtter Reina og Prisjakt i den analysen er handelsekspert Erik Fagerlid.

Da E24 snakket med han i starten av november uttalte han at kontrasten til fjorårets Black Week ville bli stor.

Den gang opplevde butikkene globale forsyningsproblemer som ga varemangel. I år har krigen i Ukraina og råvareknapphet derimot før til at mange selskaper har bestilt inn ekstra mye varer for å sikre seg, og blitt overrasket av høy inflasjon som har gitt rentehopp og redusert kjøpekraft for kundene.

– Når selskaper har vært på maks i innkjøpsprosessen har kjøpekraftjusteringen slått inn. Da sier det seg selv at varelagrene har blitt store. Og nå kommer retailhøytiden. Det taler for at det kan bli mange gode tilbud på Black Friday, sa Fagerlid til E24.

Norgessjef i Power, Anders Nilsen, uttalte følgende til E24s spørsmål om de store varelagrene ville påvirke prisene deres under Black Week:

– Det korte svaret er ja. Vi har for mye på lager og det kommer til å bli sinnssyke priser!

Hele fasiten må vi selvsagt vente litt med å få. Men, om vi skal tro eksperten, butikkene selv og antallet tilbud som allerede er på plass bør det være store muligheter for å gjøre gode kjøp.

Prisjakt er eid av Schibsted, som også eier Tek.no gjennom VG.