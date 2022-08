Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

JBLs nye ørepropper har noe ingen andre har

JBLs nye Tour Pro 2 kommer med et etui med innebygget skjerm.

JBL lanserer en drøss med nye produkter, og mest oppsiktsvekkende er kanskje JBL Tour Pro 2 - et nytt par helt trådløse ørepropper med et «smart-etui» med innebygget touchskjerm.

Dermed skal du kunne justere på ulike funksjoner uten å måtte fikle med øreproppene eller telefonen din - som å bytte støydempingsmodus eller hoppe en låt frem eller tilbake. Etuiet skal også kunne vise meldinger og andre varsler fra telefonen.

Ti timers batteri

JBL lokker også med en justerbar lydopplevelse, pluss en egen test som skal optimalisere støydempingen til akkurat dine ører. Selve øreproppene har ti timers batteritid - akkurat som JBL Live Pro 2-proppene vi testet nylig - i tillegg til ytterligere 30 timer i etuiet.

Seks mikrofoner skal gi god samtalekvalitet og proppene støtter dessuten den nye Bluetooth 5.3-standarden - som skal kunne overføre musikk over Bluetooth Low Energy (LE).

Den har lavere båndbredde enn den vanlige Bluetooth Classic-standarden, men skal etter sigende likevel levere bedre lydkvalitet takket være den nye LC3-kodeken. Bonusen er at strømforbruket er omtrent halvparten av klassisk Bluetooth.

LE Audio gir også støtte for den såkalte Auracast-funksjonen, som for eksempel vil la deg koble øreproppene dine til et «kringkastet» bluetooth-signal på samme måte som man kobler seg til et wifi-nett - for eksempel i en konferansesal eller andre steder hvor man kunne tenkt seg å overføre lyd til mange samtidig.

Prisen er satt til 2000 kroner, og proppene skal være tilgjengelig i januar.

Bose- og Sony-konkurrent

JBL Tour One M2.

Nytt er også JBL Tour One M2, en ny versjon av JBLs støydempende hodetelefoner med hovedfokus på reising.

Også disse vil støtte Bluetooth LE Audio, har 40 millimeters elementer og 30 timers batteritid med musikkavspilling og aktiv støydemping aktivert.

JBL sier Tour One M2 vil ha den beste støydempingen de har å tilby, og selskapet har tilsynelatende også vært og «lånt» en funksjon hos Sony, nemlig at hodetelefonene skjønner at du snakker og aktiverer omgivelsesmodusen.

Vekten er oppgitt til 268 gram, som er ørlite mer de aller letteste støydempende hodetelefonene, som Sony WH-1000XM5 og Bose QuietComfort 45 - men likevel bør være svært komfortabelt å ha på.

Også disse skal dukke opp i januar, men her er ikke prisen fastsatt.

Full fornyelse på lydplanker

Videre slipper JBL ikke mindre enn fire nye lydplanker med Dolby Atmos-støtte. Den nye toppmodellen heter JBL Bar 1000, og skal være i stand til å levere lyd i 7.1.4-format, altså syv kanaler foran og bak deg, en basskanal og fire høydekanaler.

JBL Bar 1000.

Akkurat som for JBL Bar 9.1, som vi testet i fjor med godt resultat, har JBL Bar 1000 avtagbare og batteridrevne høyttalere som kan settes bak deg i rommet, i tillegg til en 10-tommers subwoofer. JBL hevder høyttalerne skal være spesielt god til dialog, takket være det de kaller PureVoice - en egen algoritme som skal sørge for «optimalisert stemmeklarhet».

Prisen for Bar 1000 er satt til 12.500 kroner, og i tillegg lanseres altså Bar 800 (5.1.2, 10.000 kroner), Bar 500 (5.1, 7000 kroner) og Bar 300 (5.0, 4000 kroner). De to minste skal dukke opp allerede i september, de to største i oktober.

Til sist lanserer JBL nye versjoner av sine små Go- og Clip-høyttalere, i form av Go 3 Eco og Clip 4 Eco. Eco-betegnelsen kommer i hovedsak fra at høyttalerne er laget av 90 prosent resirkulert plast og 100 prosent resirkulert høyttalergitter, i tillegg til at emballasjen er laget av papp og alt trykk er soyablekk.

Ellers skilter høyttalerne med henholdsvis 5 og 10 timers batteritid, de er vanntette (IP67) og lades med USB-C. De skal være tilgjengelig i desember, men heller ikke her er prisen foreløpig klar.

Clip 4 til venstre, Go 3 til høyre.