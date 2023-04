Nederland vurderer salgsforbud for norsk elbillader

Nederlandske myndigheter har varslet Easee om at landet vurderer å følge Sverige og stoppe salget av Stavanger-selskapets elbillader.

Kreativ direktør Tommy Ellingsen i Easee sier til Stavanger Aftenblad at nederlenderne vurderer å følge det svenske Elsäkerhetsverket, som har nedlagt salgsforbud.

– Vi forstår meldingen slik at Nederland har kommet med et varsel om salgsforbud, og at vi har fått frist til 18. april med å svare, sier Ellingsen til avisen skjærtorsdag.

Sverige har allerede lagt ned forbud mot salg fordi de mener laderen ikke er konstruert i tråd med gjeldende regelverk. De har imidlertid ikke nedlagt forbud mot bruk.

Foreløpig er det ikke innført salgsforbud i Norge, men Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge (Nkom) er nå i gang med en egen gjennomgang av Easee-saken.

Den kan være klar i løpet av mai.

Easee sendte ut permitteringsvarsel til 138 ansatte 24. mars, til ansatte i selskapets kontorer i Sandnes, Oslo og Tønsberg.

Dette utgjør 40 prosent av de ansatte i Norge.

I februar ble de kjent at den norske og populære elbilladeren har en rekke mangler, ifølge svenske Elsäkerhetsverket.

Den norske ladeboksprodusenten Easee fra Stavanger har hatt en eventyrlig vekst de siste årene, og meldte i januar 2022 om en inntekt på 1,4 milliarder kroner og 250.000 solgte elbilladere på ett år.

Skjebnen til Easee i Sverige er nå i hendene til dommerne i Förvaltningsrätten i Karlstad. De skal avgjøre om salgsforbudet i Sverige blir opphevet, skriver Stavanger Aftenblad torsdag.

– Selv om vi opprettholdt salgsforbudet, så er det fortsatt fullt mulig at Easee igjen får selge laderne sine i Sverige, sier dommer Maria Arnljots til avisen. Hun innrømmer at domstolen vil bruke flere måneder.

