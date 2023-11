Samsung varsler kjempeendring: Snart får du AI rett inn i mobilen

Alle telefoner har hatt AI «under panseret» en god stund, men med Galaxy AI lover Samsung at alt skal bli smartere. Første telefon ut ventes å bli oppfølgeren til disse; neste års Galaxy S24.

Finn Jarle Kvalheim Publisert i går 09:00

Samsung har lansert Galaxy AI, en rekke nye AI-funksjoner som er ventet å dukke opp på neste års Galaxy S24-modeller. Selskapet går tilsynelatende langt i hvordan AI skal påvirke bruken.

Ett av Samsungs egne stjerneeksempler er at det skal bli mulig å skru på oversettelser mens du er i samtaler med telefonen. I praksis skal den altså kunne oversette samtidig med at du snakker, og uten at du bruker apper du har lastet ned.

AI-funksjonene kan både være språkbaserte - som i oversettereksempelet, behandle bilder eller styre smartfunksjoner på enheten, melder Android Authority.

Oversetter uten å laste opp

Nyhetene kommer etter at Samsung har avholdt sin «AI Forum»-konferanse i Korea, der både den store AI-modellen Gauss ble lansert, og altså Galaxy AI, som antas å være basert på Gauss.

Foreløpig er det få detaljer som er kjent om akkurat hvordan det skal fungere, men Samsung forklarer at personvern skal være på plass, ettersom for eksempel samtaleoversettelser foregår bare på selve telefonen - uten bruk av skyen.

Det har vært spekulasjoner i om Samsung kan kreve betalt for bruk av løsningene, men så langt er ingenting annonsert av giganten selv.

Hvor dukker Galaxy AI opp?

En ting som er uklart er hvor og i hvilken form Galaxy AI vil bli tilgjengelig.

I USA kan for eksempel konkurrentenes Pixel 8-serie besvare samtaler for deg og sjalte ut selgere og andre du kanskje ikke vil snakke med, samtidig som den sørger for at skolen til barnet ditt slipper gjennom med den viktige beskjeden selv om du sitter i møte.

Denne delen av Googles Pixel-funksjoner har vi ikke her i Norge. Vi må nøye oss med AI som virker «under overflaten», som ved batterioptimalisering og noe bilderedigering og finpuss.

Det er en komplisert sak å lansere språkfunksjoner i markeder der de ikke ble utviklet. Det har vi også sett for taleassistenter, der Samsungs Bixby aldri ble tilgjengelig på norsk.

Fortsatt ingen «ChatGPT» rett i mobilen

Enn så lenge er det ingen telefoner vi i Norge kan kjøpe som har fullt fokus på AI. Hvis du ser etter den aller mest «fremtidsaktige» AI-telefonen er det i praksis Googles Pixel-mobiler når de brukes i USA.

Apples iPhoner har AI under panseret, og i bilderedigering og -forbedring, men ikke som noen noen veldig åpenbar og tydelig tjeneste.

I den grad du foreløpig kan støte på en såkalt «generativ» AI, av typen vi gjerne forbinder med ChatGPT og Bard på mobil - er det via apper som har dem integrert. Så som AI-assistenten i Snapchat, den GPT-støttede Bing-appen eller i andre apper som i større og mindre grad har en avdeling som kjører en assistent.

Ingen telefoner gjør i dag denne jobben helt selv - i hvert fall ikke her i Norden.