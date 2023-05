Hyundai og Kia betaler milliardbeløp etter TikTok-drevet tyveriraid

Sportage er en av Kia-modellene som har vært sårbare for innbrudd takket være mangelen på startsperre. Denne modellen er norsk, og har tyverisperren som den amerikanske versjonen av bilen mangler. Kamera Hanne Hattrem, VG

Hannah Alvestad 19. mai 2023, 15:30 Lagre Lagre artikkel

Kia og Hyundai har sagt ja til å betale 200 millioner dollar (drøye to milliarder norske kroner) i erstatning etter TikTok-videoer som oppfordrer til å utføre tyveri av modeller fra de to merkene. Erstatningen kommer som følge av et gruppesøksmål.

Totalt er ni millioner amerikanske bileiere omfattet. 145 millioner dollar (rundt halvannen milliard kroner) går til bileiere som har fått bilene sine stjålet, mens resten i hovedsak går til å dekke innkjøp av såkalte rattlåser for bileiere med biler som ikke kan ta imot programvarebaserte sikkerhetsoppdateringer. Det melder Reuters.

Kia Boyz

Den virale trenden, kjent som «Kia-challenge», startet med at en gruppe som kalte seg «Kia Boyz» publiserte instruksjonsvideoer på TikTok og Youtube. I videoene forteller de om hvordan man kan komme seg forbi sikkerhetssystemet til bilene.

Bilene som har blitt stjålet er modeller fra mellom 2015 og 2021. Ifølge Wikipedia dreier det seg om Hyundai-modellene Accent, Elantra, Kona, Santa Fe, Tucson og Veloster. For Kias del er det snakk om Forte, Optima, Rio, Sedona, Sorento, Soul og Sportage.

Det er snakk om tusenvis av biler. Politiet i Milwaukee hvor Kia Boyz først opererte, meldte i 2021 om 10.476 stjålne biler i løpet av året, og to av tre av dem (66 prosent) var fra Kia og Hyundai. I Philadelphia tredoblet merkenes andel av stjålne biler seg fra sju prosent i 2019 til 21 prosent i 2022.

Åtte dødsfall skal også ha skjedd som følge av biler stjålet med Kia challenge-metoden, ifølge den amerikanske trafikksikkerhetsmyndigheten NHTSA.

Brukte USB-kabel

Tyveriene kunne rett og slett gjennomføres ved hjelp av et flatt skrujern og en USB-kabel. USB-kabelen har i seg selv ingen funksjon en USB-kabel tradisjonelt har, men funksjonen er at den har riktig passform til selve tenningsmekanismen.

I tillegg måtte dekselet rundt rattstammen fjernes for å kunne nå til tenninga og starte bilen, eller man kunne jekke inn et skrujern og «vrikke» på nøkkelåpningen til en klips på innsiden slapp taket og man kunne dra ut hele mekanismen.

Fremgangsmåten kan delvis sees i videoen under:

Tidligere i år kom det frem at Hyundai og Kia oppdaterer programvaren sin for å forhindre tyverier. Blant annet vil det være nødvendig med den fysiske nøkkelen for å deaktivere alarmen før man kjører.

Gjelder ikke i Europa

I Norge, og Europa, kan Kia- og Hyundai-eiere heldigvis føle seg trygge. Både Kia og Hyundai har tidligere forsikret oss om at denne metoden for tyveri ikke fungerer på europeisksolgte biler.

Biler solgt i Europa kommer med en startsperre, noe de solgt i USA ikke gjør. I USA har man i stedet oppfordret eiere av bilene til å installere rattlåser i bilene - noe Hyundai og Kia nå altså vil betale for.

19. mai 2023, 15:30

Mer om BilKiaHyundai