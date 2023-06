YouTube lar deg «dubbe» videoene dine ved hjelp av AI

Videoskapere kan nå et enda større publikum når de nå kan dubbe videoene deres til flere språk ved hjelp av Alouds AI-verktøy. Kamera Lucy Nicholson / Reuters

YouTube skal gjøre det mulig å dubbe Krysse av Bytt dubbeÅ dubbe er når man oversetter dialogen i en video, film, en radiosending eller lignende, og spiller inn dette på et annet språk. Dialogen blir erstattet med den versjonen som er oversatt til et annet språk. videoene dine på andre språk ved hjelp av kunstig intelligens. Dette annonserte selskapet selv på videokonferansen VidCon torsdag, melder blant andre The Verge.

For å gjennomføre dette, har YouTube hentet inn Aloud, som er en AI-drevet dubbingtjeneste fra Googles utviklertjeneste Area 120.

På sikt skal YouTube jobbe med å utvikle stemmene i oversatte lydspor, for å kunne gi dem bedre innlevelse og få evnen til å synkronisere leppebevegelsene til den som snakker, med dubbingen.

Disse funksjonene er planlagt for 2024.

Få språk, med flere på vei

Aloud har selv en forklaring på hvordan dubbingen foregår på nettsiden sin. Når verktøyet kjører gjennom videoen, transkriberer det alt som blir sagt.

Deretter får du tilgang til det verktøyet har skrevet ned, slik at du kan gå gjennom og sjekke at det har fått med de korrekte ordene og setningene. Når du har godkjent teksten, og endret eventuelle feil, oversetter Aloud teksten og produserer et lydspor basert på dette.

Dersom du trykker på tannhjulet på en YouTube-video, vil du kunne se hvilken lydfil som spiller, hvor mange det er totalt, og om den er dubbet eller ikke. Her kan du også bytte mellom de tilgjengelige lydfilene. Kamera Amoeba Sisters / YouTube

For nå er det kun engelsk, spansk og portugisisk som Aloud kan dubbe videoer til, men ifølge talsperson for selskapet, Jessica Gibby, skal det komme flere språk i fremtiden.

Selv om Aloud ikke tilbyr mer enn tre språk i dag, har det fremdeles klare fordeler for skapere av videoer på YouTube. Dersom videoene deres blir dubbet, får de muligheten til å nå ut til et større publikum, og øke antall følgere.

Testingen av verktøyet har allerede startet, og Amjad Hanif, direktør for «product management» i YouTube, fortalte The Verge at de har gjennomført testing med hundrevis av videoskapere.

