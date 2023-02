YouTube vil ta betalt for høyere bildekvalitet

Tester et «premium»-alternativ av 1080p.

Kamera waybovetherest, Reddit

YouTube har i flere runder testet ut ulike måter for bedre inntjening. Fra lange reklamesnutter til fjerning av 4K-alternativ for gratisbrukere.

Det siste nye later til å være en premiumutgave av 1080p-oppløsningen.

Det er en rekke brukere på Reddit som skal ha oppdaget den nye funksjonen. Det er altså ikke snakk om å fjerne 1080p muligheten for gratisbrukere, men et ekstra tillegg kalt «1080p Premium».

Kamera waybovetherest, Reddit

Blir ikke dårligere for nåværende brukere

Dette er en mulighet som per nå er begrenset til en liten gruppe YouTube-brukere, skal Paul Pennington, en talsperson for selskapet, ha uttalt til The Verge.

– 1080p Premium er en forbedret bitrate-versjon av 1080p som gir mer informasjon per piksel som resulterer i en seeropplevelse av høyere kvalitet, skal han ha uttalt.

Det er altså ikke snakk om at nåværende kvalitetsalternativ for 1080p (HD)-resolusjon skal forringes, forklarer han til The Verge. Det er kun et ekstra alternativ for dem som ønsker å betale for høyere overføringshastighet.

Da vi testet kvaliteten til en rekke strømmetjenester, oppdaget vi det var stor forskjell i bitrate mellom de ulike aktørene, selv om de alle tilbød samme oppløsning. For eksempel overførte Apple TV+ omtrent 4 GB med data på én time med sin 1080p-oppløsning, mens C More bare brukte 0,8 GB.

Måtte se 11 reklamesnutter

Det er derimot ikke første gang YouTube har eksperimentert med betalingsløsninger for å forbedre brukeropplevelsen.

I fjor høst fikk en rekke brukere hikke, da selskapet forsøkte seg på kortere, men hyppigere reklamesnutter. Én bruker måtte se gjennom hele 11 reklamesnutter, før videoen ble spilt av.

Noen få uker etter dette forsøket, som ble avsluttet like fort som de ble påbegynt, fant en rekke Redditbrukere indikasjoner på at YouTube planla å ta betalt for å kunne se videoer i 4K.

Plutselig var det som var en gratisfunksjon, låst bak et Premiumabonnement. Etter en rekke klager fra brukere måtte YouTube bekrefte at også dette var et eksperiment. De ønsket angivelig å forstå hva brukerne var villig til å betale ekstra for.

Mer om YouTubeRedditApp