Hevder ny MacBook Air er like rundt hjørnet

Med større skjerm og ny prosessor.

MacBook Air ser ut til å komme i 15-tommers-utgave i år, skal vi tro flere vanligvis treffsikre kilder. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Apple kan slippe en ny versjon av MacBook Air med 15 tommers skjerm så tidlig som i april, hevdet direktør Ross Young i analysebyrået Display Supply Chain Consultants (DSCC) i februar.

I sitt Power On-nyhetsbrev gjentar den vanligvis treffsikre Bloomberg-journalisten Mark Gurman omtrent samme påstand mandag. Han hevder nemlig at Apple vil slippe ikke mindre enn tre nye Mac-maskiner en eller annen gang fra sent på våren til sommeren.

15-tommers Air

Den første skal være nettopp MacBook Air med 15-tommers skjerm, som vil være en helt ny modell for Apple. I tillegg spår Gurman en ny Mac Pro med Apples M-brikker, i tillegg til en oppdatering til MacBook Air med 13-tommers skjerm.

Det store spørsmålet er hvilke brikker Apple velger å utstyre de nye MacBook Air-maskinene med. M2-brikkeserien ble lansert i juni i fjor, så det kan muligens stemme overens med en M3-lansering på forsommeren.

M3 ligger nemlig an til å bli en stor forbedring fra M2, ettersom den bringer med seg en overgang fra såkalt 5 nanometers produksjonsteknikk til 3 nanometer. Det kan gi kraftig forbedret energieffektivitet, med bedre ytelse eller bedre batteritid (eller sannsynligvis litt av begge) som resultat.

Gurman peker på at en 15-tommers MacBook Air sannsynligvis vil «begeistre» kundene uansett om den kommer med M2-prosessor, mens en 13-tommers MacBook Air med M2 vil anses som mindre attraktiv.

iMac skal også få en oppdatering i år, ifølge Gurman i Bloomberg. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Apple har tidligere gitt uttrykk for at de ønsker å gå over til en årlig oppdateringssyklus for sine M-brikker, som jo kan peke i retning av at vi vil se 15-tommers-versjonen av MacBook Air på Apples utviklerkonferanse WWDC i nettopp juni.

I tillegg til nye MacBook Air-modeller hevder Gurman i Bloomberg at en ny versjon av Apples iMac er i ferdigstillelsesfasen, såkalt «engineering validation testing».

Ifølge Gurman vil maskinen fortsatt ha 24-tommers skjerm, men den ser ut til å være litt lenger unna enn MacBook Air-oppdateringen - nærmere bestemt en eller annen gang i andre halvår.