Razer slipper spillkonsollen Edge i Europa

I tillegg kan kontrolleren kjøpes separat.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Håndholdte spillkonsoller er i vinden som aldri før, og nå blir også Razer Edge tilgjengelig i flere markeder her i Europa. Det inkluderer Norge, selv om det i skrivende stund ser ut til at dette krever at vi bestiller fra selskapets europeiske nettbutikk.

Razer Edge ble lansert på det amerikanske markedet allerede i januar i år, men Razer har brukt sin tid på å få den over dammen. Spesifikasjonsmessig er dette stadig et av de heftigste håndholdte gamingalternativene, med en høyoppløst 144 Hz AMOLED-skjerm og Snapdragon G3x Gen 1-brikke innabords.

Likevel har nok Razer lagt merke til at markedet nå fyller seg opp med flere spenstige håndholdte alternativer. For mens dagens Nintendo Switch begynner å bli lang i tennene, har Asus lansert sin revolusjonerende ROG Ally, mens Logitech har sluppet den rimeligere «spillstrømmeren» G Cloud.

Videre skal vi ikke glemme at Valves Steam Deck er tilgjengelig i hele EU, mens «Legion Go» fra Lenovo også skal være på trappene. Så ja, Razer har nok skjønt at de måtte reagere hvis de skulle ha en bit av det europeiske markedet.

Kamera Razer

Kishi V2 Pro blir eget produkt

En annen nyhet er at Razer nå også vil selge kontrollerdelen av Edge separat – altså styrespakene ved navn Kishi V2 Pro. Disse har opprinnelig vært bundlet eksklusivt sammen med Edge-enheten.

Dette betyr at du egentlig kan lage din egen Edge-konsoll dersom du har en heftig mobiltelefon.

Denne mobilkontrolleren har salgspunkter som «HyperSense Haptics», universell passform, passthrough-lading og 3,5 mm minjack for lyd. Men i første omgang ser det ut til at denne Pro-utgaven kun blir tilgjengelig for Android-plattformen. Hvis du har iPhone må du nøye deg med den «vanlige» Razer Kishi V2 – som visstnok ikke har den heftige haptikken.

Razer skryter veldig av ristingen i Kishi V2 Pro. Kamera Razer

Den nye Razer Edge og Razer Kishi V2 Pro for Android er altså tilgjengelig nå, om enn først via Razers nettbutikk. Prisene er satt til henholdsvis 500 og 150 euro, som for tiden vil si rundt 5800 og 1700 norske kroner.

Nå er vi ærlig talt litt usikre på om det blir tull og ekstra avgifter i tollen ved bestilling fra Razers butikk, men prisen skal egentlig være inkludert moms. Forhåpentligvis dukker disse enhetene også straks opp i vanlige butikker her til lands.

Publisert 24. august 2023, 09:11

