Razer slipper håndholdt spillkonsoll for strømming

Kan også spille Android-spill lokalt.

Razer Edge er en håndholdt «spillkonsoll» ment for å strømme spill fra nettskyen, men den kjører Android og kan derfor også spille Android-spill som du lagrer lokalt.

Håndholdte «spillkonsoller» for strømming er i vinden, og sist ut er Razer, som nå lanserer Razer Edge.

Edge kommer med en 6,8-tommers AMOLED-skjerm med oppløsning på solide 2400 x 1080 piksler og 144 Hz gjenoppfriskningsrate.

Spesielt oppløsningen bidrar til å skille Razer Edge fra andre håndholdte spilldingser - en Nintendo Switch har eksempelvis bare 1280 x 720 piksler, en Steam Deck har 1280 x 800 - og begge med skjermer på sju tommer.

Android 12

Enheten kjører på en spesialutviklet Snapdragon G3x Gen 1-brikke som Razer og Qualcomm har jobbet frem i samarbeid, med aktiv kjøling. Brikken akkompagneres av 8 GB RAM, 128 GB RAM og et batteri på 5000 mAh, og enheten har stereohøyttalere, et kamera i front - og heldigvis: Hodetelefonport. Den støtter også microSD-kort på opptil 2 TB.

Enheten - som i praksis er et nettbrett koblet til avtagbare Kishi V2 Pro-kontrollere - kjører Android 12 og kommer med Epic Games, Xbox Cloud Gaming og GeForce Now preinstallert. Du vil også kunne strømme lokalt fra Steam via Steam Link og liknende tjenester, og spille Android-spill lokalt.

Xbox Cloud Gaming vil være en av hovedleverandørene av innhold til Razer-boksen.

Lettere enn en Switch

Til sammen veier skjerm og kontroller akkurat over 400 gram, som gjør den hakket lettere enn en Nintendo Switch med kontrollere (453 gram) og betydelig lettere enn en Steam Deck (669 gram).

Razer Edge støtter også den nyeste wifi-standarden i form av Wi-Fi 6E, og det kommer også en modell med 5G-støtte - men begge to vil foreløpig være forbeholdt USA.

Der skal de leveres til kunder i januar, og prisen skal starte på rundt 400 dollar - 50 dollar mer enn Logitechs såkalte G Cloud Gaming Handheld, som er et produkt skodd over noenlunde samme lest og som lanseres allerede neste uke.

Logitech G Cloud Gaming Handheld vil være en direkte konkurrent til Razer-enheten.