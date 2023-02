World of Warcraft stenges i Kina

Påvirker millioner av spillere.

Kamera Blizzard

Millioner av kinesiske spillere vil måtte takke farvel til det svært populære spillet World of Warcraft, takket være en uløst konflikt mellom den amerikanske utvikleren Blizzard, og dens lokale partner NetEase.

WoW har vært et enormt populært rollespill (MMORPG) siden det ble lansert tilbake i 2004. Og selv i dag har spillet millioner av daglige spillere, som samler seg i fantasilandskapet Azeroth.

Spillet, som for mange er både altoppslukende og vanedannende, har vært tilgjengelig i Kina siden 2008, gjennom et samarbeid med NetEase. I henhold til lokale lover i Kina, er det nemlig slik at utenlandske utviklere er pålagt å samarbeide med kinesiske firmaer for å få tilgang til markedet, skriver The Guardian.

Etter 14 år er det derimot slutt. I november ble det kunngjort at samtalene om å fornye driftskontraktene ikke hadde ført frem. Med det resultat at millioner av WoWs kinesiske servere gikk offline natt til tirsdag.

Gjelder også andre spill

Dette gjelder ikke bare WoW, også andre titler fra Blizzard vil få samme skjebne. Dette inkluderer spillene Overwatch, Diablo III og Hearthstone, skriver The Guardian, som også gjengir sitater fra brukere av den kinesiske mikrobloggeplattformen Weibo.

– Det er slutten, skal en Weibo-bruker ha skrevet, akkompagnert av gråtende emojis.

– Det var ikke bare et spill. Det var også minnene fra en hel generasjon av unge kinesere, skal en annen bruker ha skrevet.

Selskapene skylder på hverandre

Forrige uke skal Blizzard ha bedt om en seksmåneders kontraktforlengelse, som NetEase skal ha nektet å gi.

Blizzard skal ifølge PCGamer ha kommet med en uttalelse på Weibo, som i stor grad la skylden over på NetEase.

– Det er synd at NetEase ikke er villig til å utvide tjenestene til spillet vårt i ytterligere seks måneder på grunnlag av eksisterende vilkår når vi ser etter en ny partner, skal det ha stått i uttalelsen.

NetEase på sin side skal ifølge Reuters ha uttalt at avtalen var «kommersielt ulogisk», og anklaget Blizzard for å «søke en skilsmisse, men fortsette å være tilknyttet».

En person nær Blizzard skal ifølge Reuters ha uttalt at konflikten som stoppet fornyelsen dreide seg om kommersielle vilkår fremfor dataproblemer, slik noen medier skal ha rapportert. Angivelig ønsket NetEase å gjøre struktuelle forandringer i partnerskapet, som ville påvirket Blizzards åndsverk.

I en uttalelse sent tirsdag skal NetEase ha avfeid at de noen gang skal ha bedt om kontroll over ånsverket, hverken fra Blizzard eller andre selskap de siste 14 årene.

– Enhver bruk og lisensiering av Blizzards åndsverk ble gjort i samsvar med kontraktsvilkår og med Blizzards samtykke og godkjenning, het det i uttalelsen.

– Kun midlertidig

Blizzard har uttalt at de er på jakt etter samarbeidspartnere, og at nedstengingen i Kina kun er midlertidig.

Ifølge selskapet selv skal det være mulig å lagre brukerdata for senere bruk, når og om spillet returnerer til Kina.