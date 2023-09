Cyberpunk 2077-oppdatering skal utnytte langt mer av prosessoren

Kamera CD Projekt

Den 26. september skal vi etter planen få servert utvidelsen Phantom Liberty til storspillet Cyberpunk 2077. Samtidig skal vi få «Update 2.0» – en alvorlig oppdatering som ikke bare går på selve spillet, men som for PC-brukere også påvirker maskinvaren.

Spesielt er det prosessoren som skal utnyttes langt bedre etter oppdateringen.

Dette hevder i det minste Filip Pierściński, som er av utviklerne hos CD Projekt Red. Via X oppfordrer han ganske enkelt alle til å dobbeltsjekke prosessorkjøleløsningen før den store slippdagen.

Påstanden er at spillet etter oppdateringen vil kunne utnytte så mye som nitti prosent av all kapasitet på en åttekjernet prosessor.

Med vår egen testbenk med medium innstillinger og Full HD-oppløsning (1920x1080 piksler) ligger den åttekjernede AMD Ryzen 7 7800X3D per i dag på rundt femti prosents belastning. Oppdateringen byr i så fall på en stor forbedring – selvfølgelig gitt at kreftene brukes til noe annet fornuftig enn å varme opp rommet i de kaldere månedene.

Det skal nevnes at den godeste Pierściński i ettertid har betrygget at ingen datamaskiner vil smelte på grunn av Update 2.0, og at spillet vil fungere fint på anbefalt maskinvare.

Men å ha en anstendig og velfungerende kjøler til en prosessor som nærmer seg hundre prosents belastning over tid er uansett alltid å anbefale.

Varierende innvirkning

Foruten å potensielt bidra til mer viftestøy, tipper vi det vil variere stort hvor mye forskjellige systemer vil kunne utnytte det å få mer CPU-kraft å leke seg med. For deg som spiller i de høyeste oppløsningene vil det uansett være grafikkløsningen som setter taket for ytelsen.

Samtidig er vi spent på om dette virkelig vil kunne gjøre noe drastisk med FPS-tallet i nettopp Full HD – og da tenker vi ikke bare hos den nyeste generasjonen fra AMD eller Intel, men også hos de med litt eldre maskinvare.

Siden Update 2.0 er gratis – og derfor trolig dyttes på oss enten vi vil eller ikke – ser vi uansett for oss å sette av en kveld eller to i høst for å teste ting på nytt. Dette både for prosessorytelse og generell grafikkortytelse.

Jammen er det godt å ha en hobby.

Publisert 14. september 2023, 15:44