Google tar nye grep mot søppelpost

Kamera Google

Vegar Jansen Publisert i går 15:49 Lagre

Kortversjonen Krysse av Google skjerper reglene for masseutsendt e-post gjennom Gmail fra februar 2024. Dette gjelder både private Gmail-adresser og vanlige e-postadresser via Google Workspace.

Ifølge Google stopper dagens system allerede 99,9 % av utsendt spam og phishing-forsøk, eller omtrent 15 milliarder e-poster hver dag.

Google vil stramme inn på tre områder for de som sender ut mye e-post: Avsenderadressen må autentiseres, det skal være enkelt å avslutte abonnementet på masseutsendt e-post, og det skal straffe seg å sende ut e-poster så ofte at mottageren merker dette som søppelpost. Mer +

Digital søppelpost – også kjent som spam – er for mange en pest og plage. Ikke bare fyller det opp innboksen med uønsket e-post, men innholdet kan også føre til at folk blir lurt og svindlet, eller at man ender opp med en virusinfisert datamaskin.

Nå varsler Google om at de fra februar måned 2024 vil bli enda strengere når det gjelder masseutsendt e-post som går gjennom Gmail. Dette gjelder ikke bare private Gmail-adresser, men også bedrifter og organisasjoner som har e-postkonti gjennom Google Workspace.

Per i dag sier selskapet at de har AI-baserte filtreringssystemer som stopper mer enn 99,9 prosent av all spam og e-poster som prøver seg på phishing eller sprer ondsinnet programvare. Dette skal bety at systemene blokkerer noe slikt som femten milliarder e-poster hver eneste dag.

Likevel mener Google at det stadig er for mye ræl som kommer seg gjennom deres filtreringssystemer, og at de derfor skal stramme til ytterligere. Spesielt gjelder dette utsendere som daglig dytter ut mer enn 5000 e-poster til Gmail-adresser.

Strammer inn på tre områder

Fra februar neste år vil Google sette tre nye krav til de som sender ut mye e-post.

For det første må avsenderadressen autentiseres eller valideres – som igjen vil føre til at mottageren skal kunne stole på at avsenderen ikke er noen som opererer gjennom falske e-postadresser.

Dette har tidligere vært sterkt anbefalt for at ikke e-posten skulle bli merket som søppelpost, men dette skal altså bli et ufravikelig krav. Google peker blant annet på DKIM (DomainKeys Identified Mail) og SPF (Sender Policy Framework) som akseptable autentiseringsmetoder.

Krav nummer to er at det skal være veldig enkelt å avslutte abonnementet på slikt som nyhetsbrev, tilbudsmailer og annen masseutsendt e-post. Ett eneste klikk må kunne gjøre susen mener Google, som også setter en grense på maksimalt to dager fra utmelding til man faktisk er fjernet fra utsendelseslisten.

Den tredje innstrammingen ligger ganske enkelt i at det vil straffe seg å spamme mottagerne, altså sende ut e-poster oftere enn det som faktisk er nødvendig. Dersom nok brukere huker av mottatte e-poster som nettopp søppelpost, vil dette registreres i Googles systemer og øke sjansen for at nye e-poster fra avsenderen automatisk blir klassifisert som spam.

Dette gjelder også for de som sender mindre enn 5000 e-poster daglig. Ifølge Googles hjelpetekst om emnet opereres det med en litt flytende «spam rate»-grense på rundt 0,3 prosent – som avsendere altså bør holde seg godt under hvis de ønsker at fremtidige e-poster skal bli lest.

Får du (for) mye søppelpost? Innboksen er alltid full Nei, det er ikke noe stress E-post? Vi lever da ikke på 90-tallet!

Mer om GoogleGmailSpamSøppelpostE-post