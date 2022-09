The Sims blir gratis

EA melder at en av deres mest populære spillserier, «husbygger- og familiesimulatoren» The Sims 4, blir gratis å spille.

Du skal kunne laste det ned til PC, Playstation og Xbox uten å betale et rødt øre fra og med tirsdag 18. oktober. Inntil da koster spillet rundt 200 kroner, så det kan lønne seg å vente om du tilfeldigvis hadde planer om å stupe ned i det vel åtte år gamle spillet akkurat nå.

Spillet har i skrivende stund 87 prosent positive tilbakemeldinger på Steam.

EA har ingen planer om å endre grunnspillet etter at det går over til å bli et «free to play»-spill, men ønsker nok at serien får flere spillere og at flere skal bli fristet til å kjøpe en av de mange utvidelsespakkene som stadig koster skjorta.

I skrivende stund finnes det hele 59 ulike utvidelsespakker til spillet, som alle gir deg mulighet til å utforske nye elementer ved simmenes liv eller lage mer tilpassede og spennende hjem til dem.

De som allerede har kjøpt grunnspillet har nå tilbud om å få utvidelsespakken «Desert Deluxe», med ulike moderne møbler og interiør, gratis. Denne må løses inn innen 17. oktober. Altså dagen før The Sims 4 blir gratis å spille.

EA har fortalt at utvikleren Maxis fortsatt jobber med utvidelser for spillet. Nye pakker vil trolig avsløres på «Behind The Sims Summit», et virtuelt arrangement som skal avholdes 18. oktober via «thesims»-kanalene på Twitch og YouTube.

I fjor annonserte utvikleren at de jobber med oppfølgeren The Sims 5.

Lite detaljer om spillet er kjent, men det vil overraske stort om du ikke også her vil få være gud over simmene dine, med mulighet til å skape et trivelig liv for dem eller legge hele verdenen deres i aske bare for moro.